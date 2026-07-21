В Харьковской области автозаправочные станции (АЗС) не смогут работать без дополнительной защиты.

В прифронтовом регионе владельцев АЗС обяжут усилить инженерную защиту из-за постоянных российских атак. В ближайшее время соответствующее решение планируется принять на заседании Совета обороны области.

Об этом Фактам ICTV сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Синегубов об обязательствах для владельцев АЗС

По словам Олега Синегубова, в области введут обязательные требования к автозаправочным станциям. На АЗС должны обустроить модульные укрытия для работников и посетителей, защитить терминалы габионами с песком, а также установить антидроновые сетки. Предварительные консультации с владельцами сетей уже состоялись.

— Мы будем рассматривать этот вопрос на ближайшем заседании Совета обороны Харьковской области. Скорее всего, будем выдвигать определенные требования к владельцам автозаправочных станций. Мы уже проводили с ними предварительные консультации относительно того, как должна быть защищена АЗС, ведь прежде всего речь идет о безопасности людей, которые там работают и приезжают за обслуживанием. То, что мы видим сейчас, — уровень защищенности неудовлетворителен. Решением Совета обороны мы обяжем владельцев обеспечить надлежащую защиту, — сказал Олег Синегубов.

По словам главы ОВА, самым простым уровнем защиты должны стать габионы с песком вокруг терминалов, которые могут уберечь от обломков. Также планируется использовать антидроновые сетки по аналогии с защитой автомобильных магистралей.

— Это элементарная защита первой линии. Габионами с песком нужно окружить сам терминал, возможно, вокруг АЗС — от обломков это точно убережет. Далее — инженерные сетки, как мы делаем антидроновую защиту автомагистралей.

Единого способа инженерной защиты нет — это должно быть комплексное решение. Оно может защитить, например, от FPV-дрона, а если не защитит от Шахеда, то по крайней мере от его обломков. Поэтому мы должны применять все возможные способы инженерной защиты, — пояснил Синегубов.

Отдельным требованием станет установка модульных укрытий для работников и посетителей автозаправочных станций. Все работы владельцы АЗС должны выполнить за свой счет.

— Защита людей — это прежде всего. Именно поэтому на АЗС должны быть модульные укрытия. Это будет требованием для работы таких объектов на территории Харьковской области, — подчеркнул начальник ОГА.

С мая российские войска значительно активизировали удары по автозаправочным станциям. В Харьковской области уже уничтожено или повреждено более сотни АЗС, а на трассе Харьков — Днепр не осталось ни одной работающей заправки.

Из-за постоянной угрозы часть сетей приостанавливает работу во время воздушных тревог, а водители стараются не задерживаться на АЗС дольше, чем требуется для заправки автомобиля.

Основную опасность сейчас представляют FPV-дроны на оптоволокне, которые атакуют автозаправочные станции, в частности на северных окраинах Харькова. Кроме того, российские войска наносили удары по АЗС реактивными системами залпового огня и авиабомбами.

Фото: Татьяна Доцяк

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