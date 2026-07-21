У Харківській області автозаправні станції (АЗС) не зможуть працювати без додаткового захисту.

У прифронтовому регіоні власників АЗС зобов’яжуть посилити інженерний захист через постійні російські атаки. Найближчим часом відповідне рішення планують ухвалити на засіданні Ради оборони області.

Про це Фактам ICTV повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Синєгубов про зобов’язання для власників АЗС

За словами Олега Синєгубова, в області запровадять обов’язкові вимоги до автозаправних станцій.

На АЗС мають облаштувати модульні укриття для працівників і відвідувачів, захистити термінали габіонами з піском, а також встановити антидронові сітки. Попередні консультації з власниками мереж уже відбулися.

— Ми це питання будемо розглядати на найближчому засіданні Ради оборони Харківської області. Найімовірніше, висуватимемо певні вимоги до власників автозаправних станцій. Ми вже проводили з ними попередні консультації щодо того, як має бути захищена АЗС, адже передовсім це безпека людей, які там працюють і приїжджають на обслуговування. Те, що ми бачимо зараз, — рівень захищеності є незадовільним. Будемо рішенням Ради оборони зобов’язувати власників забезпечити належний захист, — сказав Олег Синєгубов.

За словами начальника ОВА, найпростішим рівнем захисту мають стати габіони з піском навколо терміналів, які можуть уберегти від уламків. Також планують використовувати антидронові сітки за аналогією із захистом автомобільних магістралей.

— Це елементарний захист першої лінії. Габіонами з піском потрібно обставити сам термінал, можливо, навколо АЗС — від уламків це точно врятує. Далі — інженерні сітки, як ми робимо антидроновий захист автомагістралей.

Єдиного способу інженерного захисту немає — це має бути комплексне рішення. Воно може захистити, наприклад, від FPV-дрона, а якщо не захистить від Шахеда, то принаймні від його уламків. Тому ми маємо застосовувати всі можливі способи інженерного захисту, — пояснив Синєгубов.

Окремою вимогою стане встановлення модульних укриттів для працівників і відвідувачів автозаправних станцій. Усі роботи власники АЗС мають виконати власним коштом.

— Захист людей — це передовсім. Саме тому на АЗС мають бути модульні укриття. Це буде вимога для роботи таких об’єктів на території Харківської області, — наголосив начальник ОВА.

З травня російські війська значно активізували удари по автозаправних станціях. На Харківщині вже знищено або пошкоджено понад сотню АЗС, а на трасі Харків — Дніпро не залишилося жодної заправки, що працює.

Через постійну загрозу частина мереж припиняє роботу під час повітряних тривог, а водії намагаються не затримуватися на АЗС довше, ніж потрібно для заправлення автомобіля.

Основну небезпеку нині становлять FPV-дрони на оптоволокні, які атакують автозаправні станції, зокрема на північних околицях Харкова. Крім того, російські війська били по АЗС реактивними системами залпового вогню та авіабомбами.

Фото: Тетяна Доцяк

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