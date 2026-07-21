Силы специальных операций ВСУ поразили по меньшей мере 13 железнодорожных мостов, использовавшихся российскими войсками, в рамках операции Кондуктор.

Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВСУ.

Операция Кондуктор: поражение железнодорожных мостов

– 13 железнодорожных мостов. Операция ССО Кондуктор. Логистические артерии противника. Детали со временем, – говорится в сообщении.

Как уточнил собеседник Украинской правды в военных кругах, Силы специальных операций ВСУ проводят атаки на временно оккупированных территориях.

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По последним данным, подробности операции Кондуктор не разглашаются, но речь идет о поражении или уничтожении 13 железнодорожных мостов за последние несколько недель.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию ​​Буссоль-С в Хорлах Херсонской области, склады боеприпасов и материально-технических средств, пункты управления беспилотниками и другие военные объекты российских войск.

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