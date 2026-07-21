Операция Кондуктор: ССО поразили 13 железнодорожных мостов оккупантов
- В рамках специальной операции Кондуктор Силы специальных операций ВСУ поразили по меньшей мере 13 железнодорожных мостов на временно оккупированных территориях Украины.
- Благодаря этим точечным ударам бойцам ССО удалось существенно нарушить логистические артерии российских войск, по которым осуществлялись поставки РФ в течение последних недель.
Силы специальных операций ВСУ поразили по меньшей мере 13 железнодорожных мостов, использовавшихся российскими войсками, в рамках операции Кондуктор.
Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВСУ.
Операция Кондуктор: поражение железнодорожных мостов
– 13 железнодорожных мостов. Операция ССО Кондуктор. Логистические артерии противника. Детали со временем, – говорится в сообщении.
Как уточнил собеседник Украинской правды в военных кругах, Силы специальных операций ВСУ проводят атаки на временно оккупированных территориях.
По последним данным, подробности операции Кондуктор не разглашаются, но речь идет о поражении или уничтожении 13 железнодорожных мостов за последние несколько недель.
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию Буссоль-С в Хорлах Херсонской области, склады боеприпасов и материально-технических средств, пункты управления беспилотниками и другие военные объекты российских войск.