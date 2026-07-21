Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди заявил, что Украина проводит операцию по освобождению Крыма без сухопутного наступления, дистанционно поражая энергетическую и топливную инфраструктуру, которую используют российские войска.

Об этом Бровди рассказал в интервью Кейлану Робертсону — ирландскому журналисту, ютуберу и инфлюенсеру.

Бровди об операции по освобождению Крыма

Роберт Бровди обратился к жителям оккупированного полуострова с призывом набраться терпения из-за перебоев с электричеством, водой и связью.

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— Я в очередной раз прошу прощения у жителей Крыма, украинцев, за те неудобства, которые им сейчас приходится переживать. Они ограничены в тех человеческих благах, которые были частью всей их жизни — электричестве, воде, связи. Но они не находятся в худшей ситуации, чем жители Харькова, Днепра, Сум, Запорожья, Никополя, Херсона и сотен других городов, по которым ежедневно целенаправленно наносятся удары. Мы такого себе не позволяем. А нашим украинцам в Крыму нужно просто набраться терпения, чтобы мы могли реализовать начатую операцию, — сказал он.

Командующий СБС добавил, что сейчас освобождение Крыма от российских военных происходит без сухопутной операции.

Дистанционно поражаются энергетическая инфраструктура и топливные ресурсы, необходимые для функционирования российской военной машины.

— Мы делаем невозможным пребывание и боеспособность там военной машины. Для этого мы занимаемся энергоузлами, ведь без розетки далеко не уедешь. И любая военная штука требует много энергии. Мы занимаемся их топливом. Ведь без топлива практически ничего не происходит. Мы создаем условия, при которых пребывание на полуострове становится невыносимым. Мы впервые в истории делаем это без сухопутной операции. Мы создаем условия, при которых их пребывание там становится невозможным, не потеряв ни одной жизни украинского военнослужащего, — рассказал Бровди.

Он отметил, что это происходит на фоне регулярных перебоев с электроснабжением на полуострове. Мадяр обратил внимание, что блэкауты на территории Крыма стали уже обычным явлением.

На момент записи интервью оккупантам удалось возобновить электроснабжение только в районе Керчи, потому что туда они “кинули кабель”. В то же время Мадяр заверил, что Силы обороны Украины и с этим справятся.

Почему СБС не бьют по Крымскому мосту

Мадяр заявил, что россияне пока могут покинуть оккупированный полуостров через Крымский (Керченский) мост.

— Топлива в Крыму нет. И я хочу вам сказать, что его там не будет ни при каких условиях. Высокая концентрация оккупантов на полуострове, около миллиона мигрантов заехало в Крым, большое количество коллаборантов там осталось, которые способствовали Путину. В этом месте размещена огромная военная машина с инфраструктурой. Всем им необходимо снабжение, ведь полуостров Крым не является самодостаточным с точки зрения обеспечения ресурсами, — сказал командующий СБС.

По его словам, Украина перекрывает пути поставок ресурсов на полуостров, но не препятствует выезду людей через Крымский мост.

— Соответственно, закрывая сейчас пути доступа, а не пути выхода, мы не трогаем Крымский мост, если вы не заметили… Пусть через этот мостик п***ят, без остановки, в свою Россию и едут куда-нибудь далеко за Урал, чтобы жить спокойно. Это то, что они потеряли, обжившись здесь более чем за 10 лет. Это их бумеранг и их карма… Мы не будем мешать, пусть уходят, — заявил Бровди.

Ранее Роберт Бровди говорил, что пропускная способность Керченской паромной переправы, соединяющей временно оккупированный Крым с Краснодарским краем России, сократилась на 75%.

Из пяти паромов, которые ранее выполняли регулярные рейсы, сейчас полноценно функционирует лишь незначительная часть флота.

Фото: Роберт Бровди

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