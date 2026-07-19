Пропускная способность Керченской паромной переправы, соединяющей временно оккупированный Крым с Краснодарским краем России, сократилась на 75%. Из пяти паромов, ранее осуществлявших регулярные рейсы, сейчас полноценно функционирует лишь незначительная часть флота.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр).

Мадьяр об операции Молочка

По словам командующего СБС ВСУ, до начала операции Молочка переправу между портом Кавказ и портом Крым обеспечивали четыре парома. Среди них – Лаврентий, Панагия, Ейск и Мария. Кроме них, было судно SKS-One, которое оставалось в резерве в порту Керчь.

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Как отметил Мадьяр, в течение первых двух недель июля Силы беспилотных систем вместе с СБУ успешно атаковали эти судна.

В частности, паром Ейска после ударов 12 и 13 июля отбуксовали в Керчь, а его возвращение в эксплуатацию не планируется.

По данным командующего СБС ВСУ, уничтожено судно SKS-One после серии ударов 7, 12 и 13 июля. Оно не подлежит восстановлению.

Помимо этого, паром Мария после ряда ударов отбуксировали в Керчь, поэтому он также не вернется на линию.

По информации Мадьяра, паромы Лаврентий и Панагия больше не могут передвигаться самостоятельно. Теперь их используют только в качестве баржей, перемещение которых полностью зависит от буксиров.

Он добавил, что до начала боевых действий четыре парома суммарно перевозили от 180 до 250 транспортных средств в сутки. При этом около 80% всех рейсов покрывали исключительно логистические нужды российской армии.

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