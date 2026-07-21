Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1370 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 21 липня

  • особового складу – близько 1 431 900 (+1 370) осіб,
  • танків – 12 161 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 978 (+7) од.,
  • артилерійських систем – 46 435 (+92) од.,
  • реактивних систем залпового вогню – 1 955 (+2) од.,
  • засобів протиповітряної оборони – 1 513 (+2) од.,
  • літаків – 438 од.,
  • гелікоптерів – 354 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 970 (+5) од.,
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 420 290 (+1 865) од.,
  • крилатих ракет – 4 933 од.,
  • кораблів / катерів – 34 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 123 347 (+453) од.,
  • спеціальної техніки – 4 441 (+8) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ВСУ

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