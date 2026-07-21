Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 21 липня: ЗСУ знищили 1370 окупантів та понад 1800 дронів
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1370 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 21 липня
- особового складу – близько 1 431 900 (+1 370) осіб,
- танків – 12 161 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 24 978 (+7) од.,
- артилерійських систем – 46 435 (+92) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 955 (+2) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 513 (+2) од.,
- літаків – 438 од.,
- гелікоптерів – 354 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 970 (+5) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 420 290 (+1 865) од.,
- крилатих ракет – 4 933 од.,
- кораблів / катерів – 34 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 123 347 (+453) од.,
- спеціальної техніки – 4 441 (+8) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
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