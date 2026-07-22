13 судов за два дня: СБС атаковали “теневой флот” РФ в Черном и Азовском морях
- Силы беспилотных систем за два дня нанесли удар по 13 суднам так называемого теневого флота РФ в Черном и Азовском морях.
- Среди пораженных целей — танкер, десять сухогрузов и два буксира.
- Масштаб операций МоЛоЧКа и Крымский рубильник off значительно шире: с начала июля СБС поразили 196 плавсредств и 117 энергетических объектов.
Силы беспилотных систем на протяжении 21-22 июля атаковали 13 судов так называемого теневого флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей.
В Черном и Азовских морях поражены 13 судов “теневого флота” РФ
Как сообщает командующий СБС ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), среди пораженных целей — один танкер, десять сухогрузов и два буксира.
Всего в рамках операции СБС МоЛоЧКа с 6 по 22 июля было поражено 196 плавсредств: 126 — в Азовском море и 70 — в Черном.
Кроме того, во время операции Крымский рубильник off 21-22 июля СБС нанесли удары по 13 энергетическим узлам и электроподстанциям. Одиннадцать из них расположены во временно оккупированном Крыму, еще два – на других оккупированных территориях.
Всего с начала июля в рамках этой операции было поражено 117 энергетических объектов.
Напомним, что ранее Служба безопасности Украины поразила дроном Мамай российский танкер “теневого флота” Avero в Черном море.
Также беспилотники СБУ успешно атаковали три нефтебазы в Ставропольском крае РФ, вызвав масштабные пожары.
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