Силы беспилотных систем на протяжении 21-22 июля атаковали 13 судов так называемого теневого флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей.

В Черном и Азовских морях поражены 13 судов “теневого флота” РФ

Как сообщает командующий СБС ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), среди пораженных целей — один танкер, десять сухогрузов и два буксира.

Всего в рамках операции СБС МоЛоЧКа с 6 по 22 июля было поражено 196 плавсредств: 126 — в Азовском море и 70 — в Черном.

Сейчас смотрят

Кроме того, во время операции Крымский рубильник off 21-22 июля СБС нанесли удары по 13 энергетическим узлам и электроподстанциям. Одиннадцать из них расположены во временно оккупированном Крыму, еще два – на других оккупированных территориях.

Всего с начала июля в рамках этой операции было поражено 117 энергетических объектов.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины поразила дроном Мамай российский танкер “теневого флота” Avero в Черном море.

Также беспилотники СБУ успешно атаковали три нефтебазы в Ставропольском крае РФ, вызвав масштабные пожары.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 610-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.