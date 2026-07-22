13 суден за два дні: СБС атакували “тіньовий флот” РФ у Чорному та Азовському морях
- Сили безпілотних систем за два дні завдали удару по 13 суднах так званого тіньового флоту РФ у Чорному та Азовському морях.
- Серед уражених цілей — танкер, десять суховантажів і два буксири.
- Масштаб операцій МоЛоЧКа та Кримський рубильник off значно ширший: від початку липня СБС уразили 196 плавзасобів і 117 енергетичних об’єктів.
Сили безпілотних систем упродовж 21–22 липня атакували 13 суден так званого тіньового флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів.
В Чорному та Азовських морях уражено 13 суден “тіньового флоту” РФ
Як повідомляє командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), серед уражених цілей — один танкер, десять суховантажів і два буксири.
Загалом у межах операції СБС МоЛоЧКа з 6 до 22 липня було уражено 196 плавзасобів: 126 — в Азовському морі та 70 — у Чорному.
Крім того, під час операції Кримський рубильник off 21–22 липня СБС завдали ударів по 13 енергетичних вузлах та електропідстанціях. Одинадцять із них розташовані в тимчасово окупованому Криму, ще два — на інших окупованих територіях.
Загалом від початку липня в межах цієї операції було уражено 117 енергетичних об’єктів.
Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України уразила дроном Мамай російський танкер “тіньового флоту” Avero у Чорному морі.
Також безпілотники СБУ успішно атакували три нафтобази у Ставропольському краї РФ, спричинивши масштабні пожежі.
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