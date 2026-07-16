Верховная Рада поддержала кандидатуру Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко.

Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Сергей Корецкий: что о нем известно

Сергей Корецкий родился 14 марта 1978 в городе Луцк Волынской области.

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Имеет несколько высших образований: в 2001 и 2005 годах окончил Луцкий технический университет, где изучал Автомобили и автомобильное хозяйство и Экономику предприятия.

Вскоре получил профессию по добыче нефти и газа в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.

Кроме того, в 2019 году успешно завершил обучение по программе Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

Сергей Корецкий: биография и факты из жизни

Он украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Ранее управлял сетью автозаправочных станций WOG.

Корецкий занимал должность директор ПАО Укрнафта и АО Укртатнафта в период с ноября 2022 года до мая 2025 года.

В мае 2025 года Сергей Корецкий стал главой правления НАК Нафтогаз.

Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

12 июля стали известны вероятные кандидаты на должность премьер-министра Украины. Среди тех, кто мог возглавить Кабинет министров, рассматривался Сергей Корецкий.

Кроме того, были кандидатуры министра энергетики Дениса Шмыгаля, министра обороны Михаила Федорова и мэров нескольких областных центров, например, городского главы Харькова Игоря Терехова.

В этот день президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения. В частности, он предложил премьер-министру Юлии Свириденко новую должность.

Зеленский добавил, что ожидаются изменения в правительстве и правоохранительных органах в рамках новой политической стратегии.

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