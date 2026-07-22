Підрозділи наземних роботизованих комплексів уже створені практично в усіх бойових бригадах Збройних сил України.

Підрозділи з наземними роботизованими комплексам є майже у всіх бригадах

Про це під час брифінгу заявив заступник головнокомандувача ЗСУ, бригадний генерал Андрій Лебеденко.

За його словами, наземні роботи використовують не лише для логістичних завдань. Вони беруть участь у бойових операціях, мінуванні територій, радіоелектронній боротьбі, медичній евакуації та виконанні інженерних робіт. Крім того, з роботизованих платформ уже запускають безпілотники.

Зараз дивляться

– Сьогодні у нас фактично всі бойові бригади мають підрозділи з наземними роботизованими комплексами. Сьогодні наземні роботизовані комплекси виконують задачі не тільки логістичні. Вони і бойові виконують, і мінування, і РЕБ, і медичну евакуацію, інженерні задачі, запускають вже з них дрони і так далі, – зауважив він.

Лебеденко зазначив, що цей напрям продовжує активно розвиватися.

Він зауважив, що наземні роботизовані комплекси є показовим прикладом того, як у Силах оборони вдалося сформувати нову бойову спроможність.

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