Майже у кожній бригаді є підрозділи з наземними роботизованими комплексами – Лебеденко
- У ЗСУ майже всі бойові бригади вже мають підрозділи з наземними роботизованими комплексами.
- Наземні роботи використовують не лише для логістики, а й для бойових операцій, мінування, РЕБ, евакуації та запуску дронів.
- У командуванні ЗСУ назвали цей напрям прикладом нової бойової спроможності, яка активно розвивається на фронті.
Підрозділи наземних роботизованих комплексів уже створені практично в усіх бойових бригадах Збройних сил України.
Підрозділи з наземними роботизованими комплексам є майже у всіх бригадах
Про це під час брифінгу заявив заступник головнокомандувача ЗСУ, бригадний генерал Андрій Лебеденко.
За його словами, наземні роботи використовують не лише для логістичних завдань. Вони беруть участь у бойових операціях, мінуванні територій, радіоелектронній боротьбі, медичній евакуації та виконанні інженерних робіт. Крім того, з роботизованих платформ уже запускають безпілотники.
– Сьогодні у нас фактично всі бойові бригади мають підрозділи з наземними роботизованими комплексами. Сьогодні наземні роботизовані комплекси виконують задачі не тільки логістичні. Вони і бойові виконують, і мінування, і РЕБ, і медичну евакуацію, інженерні задачі, запускають вже з них дрони і так далі, – зауважив він.
Лебеденко зазначив, що цей напрям продовжує активно розвиватися.
Він зауважив, що наземні роботизовані комплекси є показовим прикладом того, як у Силах оборони вдалося сформувати нову бойову спроможність.