Бабушка, садитесь: в Донецкой области наземный робот эвакуировал 77-летнюю женщину
В районе города Лиман в Донецкой области пилоты 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Сил обороны Украины с помощью наземного дрона эвакуировали пожилую женщину, которая шла по обстреливаемой дороге.
Об этом сообщает Третий армейский корпус.
Так, пилоты дронов проводили разведку местности и на одной из сельских дорог заметили пожилую женщину. Она упала возле кустарников.
Бойцы роты беспилотных наземных систем Cerberus взялись за эвакуацию женщины, о чем она даже не догадывалась. Чтобы не напугать женщину, наземный роботизированный комплекс (НРК) накрыли одеялом и прикрепили послание: Бабушка, садись!.
Когда НРК приблизился к женщине, она села, и дальше робот отвез ее к нашим военным в укрытие. Эвакуированной женщине 77 лет. 53 из них она прожила в собственном доме, который разрушили оккупанты.
Как сообщили в Третьем армейском корпусе, еще троих гражданских, которые выходили пешком, дроны сопроводили до точки эвакуации. Добравшись до бронеавтомобиля, бойцы 1-го мехбата вывезли гражданских из зоны боевых действий.