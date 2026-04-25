В районе города Лиман в Донецкой области пилоты 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Сил обороны Украины с помощью наземного дрона эвакуировали пожилую женщину, которая шла по обстреливаемой дороге.

Об этом сообщает Третий армейский корпус.

Эвакуация пожилой женщины наземным дроном

Так, пилоты дронов проводили разведку местности и на одной из сельских дорог заметили пожилую женщину. Она упала возле кустарников.

Бойцы роты беспилотных наземных систем Cerberus взялись за эвакуацию женщины, о чем она даже не догадывалась. Чтобы не напугать женщину, наземный роботизированный комплекс (НРК) накрыли одеялом и прикрепили послание: Бабушка, садись!.

Когда НРК приблизился к женщине, она села, и дальше робот отвез ее к нашим военным в укрытие. Эвакуированной женщине 77 лет. 53 из них она прожила в собственном доме, который разрушили оккупанты.

Как сообщили в Третьем армейском корпусе, еще троих гражданских, которые выходили пешком, дроны сопроводили до точки эвакуации. Добравшись до бронеавтомобиля, бойцы 1-го мехбата вывезли гражданских из зоны боевых действий.

Связанные темы:

