Украина начала новый этап развития систем противовоздушной обороны, в частности продолжаются испытания лазерных систем ПВО.

Наибольшую эффективность демонстрируют дроны-перехватчики, заявил министр обороны Михаил Федоров на Defense Tech-мероприятии Brave1 Advantage.

Федоров о развитии систем ПВО в Украине

По его словам, в Украине проходят испытания лазерных систем противовоздушной обороны.

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— Мы уже тестируем лазер, и уже есть определенные результаты. Пока много не рассказываем, но направление активно развивается, — сказал он.

Федоров сообщил, что в течение мая украинские дроны-перехватчики уничтожили почти 7 тыс. российских беспилотников типов Шахед и Гербера.

Во время одной из последних массированных атак около 75% ударных БпЛА были уничтожены именно дронами-перехватчиками.

Министр отметил, что во время последней атаки на Киев украинским силам удалось сбить 95% вражеских беспилотников.

До конца текущего года Министерство обороны планирует достичь такого же уровня эффективности перехвата дронов на всей территории Украины.

По словам Федорова, ведомство уже объявило тендер на закупку еще 150 тыс. беспилотников, часть которых относится к классу Middle Strike.

Создание ракет с использованием технологий ИИ

Отдельным приоритетным направлением остается создание дешевых крылатых ракет с использованием технологий искусственного интеллекта.

— Это может звучать как футуристические проекты, но через год это уже не будет новостью. Мы будем над этим работать, — подчеркнул он.

Министр сообщил, что в настоящее время в Украине проходят испытания разработок около десяти компаний, которые создают дешевые ракеты для перехвата беспилотников.

Параллельно продолжается работа над системами, способными противодействовать баллистическим ракетам и управляемым авиационным бомбам.

Кроме того, Украина постепенно расширяет экспортные возможности собственной оборонной промышленности.

Одним из ключевых инструментов для этого стали соглашения в формате Drone Deal, которые предусматривают не только поставки вооружения, но и передачу технологий, совместные оборонные разработки и привлечение международного финансирования.

В настоящее время заинтересованность в таком формате сотрудничества уже выразили около 20 стран.

Ранее Федоров сообщал, что Кабинет министров утвердил первый прозрачный механизм экспорта украинского вооружения.

Он устанавливает четкие правила сотрудничества с международными партнерами, определяет порядок рассмотрения заявок и требования по защите украинских технологий.

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