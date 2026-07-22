Сотрудники Службы безопасности Украины задержали “на горячем” агента РФ, пытавшегося устроить теракт в Николаеве, взорвав автомобиль украинского военнослужащего. Предателем оказался мобилизованный дезертир.

СБУ предотвратила теракт в центре Николаева: что известно

Как выяснили следователи, задачу российских спецслужб совершить теракт в Николаеве выполнял уроженец Баштанского района. Мужчина самовольно оставил воинскую часть и в поисках “легких” денег в Telegram-каналах попал в поле зрения врага.

После инструктажа от куратора из РФ дезертир провел доразведку у машины потенциальной “цели” и получил координаты схрона, изъяв оттуда самодельное взрывное устройство (СВП). Впоследствии пытался незаметно установить взрывчатку под автомобиль украинского защитника, где его и задержали сотрудники спецподразделения.

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В ходе документирования преступления выяснилось, что подрыв авто — не единственная задача фигуранта. Оккупанты поручили ему массово регистрировать спутниковые терминалы Starlink.

Сначала злоумышленник оформил устройство на себя и передал куратору данные. Далее он попытался привлечь в “схему” собственную жену и 10 наркозависимых, которым обещал деньги “на дозу” в обмен на их паспортные данные.

С помощью этих терминалов враг планировал корректировать ракетные, артиллерийские и дроновые удары по южному фронту.

Во время обысков у задержанного изъяли телефон с доказательствами переписки с россиянами. Незаконно зарегистрированный им Starlink уже заблокирован.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее правоохранители предотвратили масштабный теракт в Ивано-Франковске. Они планировали взорвать два самодельных взрывных устройства — на паркинге и у входа в жилой дом.

Источник : СБУ

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