Закладывал взрывчатку под авто военного: мужчина в статусе СОЧ готовил теракт в Николаеве
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали “на горячем” агента РФ, пытавшегося устроить теракт в Николаеве, взорвав автомобиль украинского военнослужащего. Предателем оказался мобилизованный дезертир.
СБУ предотвратила теракт в центре Николаева: что известно
Как выяснили следователи, задачу российских спецслужб совершить теракт в Николаеве выполнял уроженец Баштанского района. Мужчина самовольно оставил воинскую часть и в поисках “легких” денег в Telegram-каналах попал в поле зрения врага.
После инструктажа от куратора из РФ дезертир провел доразведку у машины потенциальной “цели” и получил координаты схрона, изъяв оттуда самодельное взрывное устройство (СВП). Впоследствии пытался незаметно установить взрывчатку под автомобиль украинского защитника, где его и задержали сотрудники спецподразделения.
В ходе документирования преступления выяснилось, что подрыв авто — не единственная задача фигуранта. Оккупанты поручили ему массово регистрировать спутниковые терминалы Starlink.
Сначала злоумышленник оформил устройство на себя и передал куратору данные. Далее он попытался привлечь в “схему” собственную жену и 10 наркозависимых, которым обещал деньги “на дозу” в обмен на их паспортные данные.
С помощью этих терминалов враг планировал корректировать ракетные, артиллерийские и дроновые удары по южному фронту.
Во время обысков у задержанного изъяли телефон с доказательствами переписки с россиянами. Незаконно зарегистрированный им Starlink уже заблокирован.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 15 , ч. 1 ст. 258 (окончено покушение на совершение террористического акта).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее правоохранители предотвратили масштабный теракт в Ивано-Франковске. Они планировали взорвать два самодельных взрывных устройства — на паркинге и у входа в жилой дом.