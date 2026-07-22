Співробітники Служби безпеки України затримали “на гарячому” агента РФ, який намагався влаштувати теракт у Миколаєві, підірвавши автомобіль українського військовослужбовця. Зрадником виявився мобілізований дезертир.

СБУ запобігла теракту у центрі Миколаєва: що відомо

Як з’ясували слідчі, завдання російських спецслужб вчинити теракт у Миколаєві виконував уродженець Баштанського району. Чоловік самовільно залишив військову частину і в пошуках “легких” грошей у Telegram-каналах потрапив у поле зору ворога.

Після інструктажу від куратора з РФ дезертир провів дорозвідку біля машини потенційної “цілі”, отримав координати схрону та вилучив звідти саморобний вибуховий пристрій (СВП). Згодом намагався непомітно встановити вибухівку під авто українського захисника, де його й затримали спецпризначенці.

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Під час документування злочину з’ясувалося, що підрив авто — не єдине завдання фігуранта. Окупанти доручили йому масово реєструвати супутникові термінали Starlink.

Спочатку зловмисник оформив пристрій на себе та передав дані куратору. Далі він спробував залучити до “схеми” власну дружину та 10 наркозалежних, яким обіцяв гроші “на дозу” в обмін на їхні паспортні дані. За допомогою цих терміналів ворог планував коригувати ракетні, артилерійські та дронові удари по південному фронту.

Під час обшуків у затриманого вилучили телефон із доказами листування з росіянами. Незаконно зареєстрований ним Starlink вже заблоковано.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше правоохоронці запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську. Вони планували підірвати два саморобні вибухові пристрої — на паркінгу та біля входу до житлового будинку.

Джерело : СБУ

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