Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН 27 июля из-за фактического прекращения движения судов по украинскому морскому коридору в Черном море.

Сибига о безопасности судоходства в Черном море

Министр иностранных дел Андрей Сибига проинформировал, что Киев призывает международное сообщество, прежде всего государства, понесшие убытки, требовать от России немедленно прекратить атаки на свободу судоходства в Черном море.

Сибига отметил, что за последние несколько дней российские войска атаковали по меньшей мере три гражданских грузовых судна. В результате ударов десятки членов экипажей погибли или получили ранения.

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– Россия держит в заложниках глобальную продовольственную безопасность. За последние несколько дней Россия разбомбила по меньшей мере три гражданских грузовых судна, — подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что ни одно государство не имеет права создавать угрозу голода в мире.

Министр также сообщил, что сегодня ни одно судно не воспользовалось украинским Черноморским морским коридором, хотя сейчас идет пик сбора урожая.

По его мнению, действия России представляют собой умышленный экономический и гуманитарный террор, направленный против мировых продовольственных рынков.

Исходя из ситуации, Украина пригласила срочное заседание Совбеза ООН на 27 июля.

– Мы призываем все государства, особенно пострадавшие, немедленно потребовать от России прекратить атаки на свободу судоходства в Черном море. Ни одна страна не вправе морить мир голодом. Глобальное давление может остановить российский террор, – добавил он.

Напомним, что вчера министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что после российских ударов по портовой инфраструктуре и гражданским судам судовладельцы временно прекратили заходить в черноморские порты Украины по агропродукцию.

По его словам, государство не вводило никаких ограничений. В то же время, Украина имеет достаточно мощностей для хранения урожая и альтернативные маршруты экспорта через дунайские порты, железную дорогу и сухие порты.

Министр подчеркнул, что кратковременная остановка не будет оказывать существенного влияния на годовые объемы экспорта. Он призвал аграриев не торопиться с продажей продукции и избегать панических решений.

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