Сама технология тепловизионного видения не нова. Первоначально тепловизоры использовали преимущественно охотники, спасатели и работники специальных служб.

Они помогали находить животных в темноте, искать пропавших людей в лесах или горах, а также проводить поисково-спасательные операции при ограниченной видимости.

Впоследствии тепловизионные камеры начали активно применять на беспилотниках для разведки, мониторинга инфраструктуры и наблюдения за большими территориями.

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Что известно об использовании тепловизоров на FPV-дронах, читайте в нашем материале.

Используют ли тепловизоры на FPV-дронах

Тепловизионные камеры давно перестали быть новинкой в ​​мире беспилотников. Еще задолго до полномасштабной войны их использовали на гражданских дронах для поисково-спасательных операций, инспекции инфраструктуры, энергетических объектов и сельского хозяйства.

К примеру, в 2015 году компании DJI и FLIR объявили о сотрудничестве по созданию тепловизионных систем для беспилотников.

Однако именно российско-украинская война стала первым масштабным конфликтом, в котором тепловизионные FPV-дроны начали активно использоваться как ударный инструмент.

Сначала такие решения начали появляться у российских военных, а затем аналогичные технологии быстро взяли на вооружение и украинские подразделения. Сегодня ночные FPV-дроны уже стали обычным элементом современного поля боя.

Тепловизоры на дронах: что это такое

Главное преимущество тепловизионной камеры состоит в том, что она позволяет видеть не свет, а тепловое излучение объектов. Благодаря этому оператор может находить технику или живую силу даже в полной темноте, густом тумане или в сложных погодных условиях.

Именно поэтому тепловизоры на FPV-дронах значительно расширили возможности ночных боевых операций. Если обычная камера практически неэффективна после заката, то тепловизор помогает оператору уверенно вести дрон к цели независимо от освещения.

Для чего используют тепловизоры на FPV-дронах

Тепловизоры на FPV-дронах — это специальные камеры, работающие не с обычным изображением, а фиксирующие тепловое излучение от людей, техники и других объектов. В отличие от обычной оптики, им не нужен дневной свет, поэтому они позволяют оператору видеть цель даже в полной темноте.

Принцип работы такой технологии достаточно прост. Тепловизионный сенсор улавливает инфракрасное излучение от всех объектов с температурой выше нуля.

Полученные сигналы обрабатывает электроника камеры, после чего они преобразуются в тепловое изображение. На экране оператор видит так называемую термограмму, то есть картинку, на которой разными цветами отображаются более теплые и холодные участки. Это позволяет легко заметить человека, автомобиль или другую технику даже тогда, когда они практически не видны обычной камерой.

Благодаря этому тепловизоры на FPV-дронах значительно расширяют возможности беспилотников. Они помогают быстрее находить людей и техники, вести воздушную разведку, корректировать удары и работать ночью.

Украинские производители создали собственные тепловизионные камеры

Одним из первых украинских производителей, который сообщил о серийном производстве специальной тепловизионной камеры именно для ударных FPV-дронов, стала компания Odd Systems. В 2024 году она представила камеру Курбас 256, полностью разработанную украинскими инженерами с учетом боевого опыта операторов FPV.

В компании объяснили Милитарному, что при создании нового изделия изучили работу доступных иностранных аналогов и учли замечания военных, непосредственно использующих таких беспилотников на фронте.

По словам разработчиков, камера обеспечивает качество изображения не хуже, а в отдельных случаях даже лучше импортных аналогов, в то же время ее себестоимость удалось существенно снизить.

Курбас 256 получила аналоговую тепловизионную камеру с разрешением 256×192 пикселя. Одной из ее главных особенностей стала возможность изменять контрастность изображения непосредственно при полете. Это помогает оператору быстрее находить цели в зависимости от погодных условий и особенностей местности.

Еще одним важным решением стала полностью герметичная конструкция. При разработке производитель учел одну из самых распространенных проблем дешевых китайских тепловизоров, а именно образование конденсата между защитным стеклом и сенсором в холодное время года. Из-за этого камеры часто теряли работоспособность. Украинским инженерам удалось устранить этот недостаток.

Есть ли тепловизоры на других украинских дронах

Тепловизионные системы активно используют не только ударные FPV-дроны. Они давно стали неотъемлемой частью современных украинских разведывательных комплексов.

Одним из таких есть беспилотный авиационный комплекс SHARK-M от компании Ukrspecsystems. Он предназначен для автономной разведки и наблюдения до 180 км, может находиться в воздухе до 7 часов и работает как днем, так и ночью.

Для SHARK-M производитель предлагает несколько вариантов гиростабилизированных оптико-электронных подвесов с тепловизионными модулями. В частности, модели USG 231T и USG 232 оснащаются неохлаждающими тепловизионными сенсорами с разрешением 640×512 пикселей.

Такие подвесы позволяют обнаруживать цели на расстоянии до 35 км днем ​​и до 14 км ночью. Новая конструкция обеспечивает непрерывное вращение камеры на 360 градусов без слепых зон, а оператор может самостоятельно заменить подвес без обращения в сервисный центр.

Сегодня тепловизоры на FPV-дронах и разведывательных беспилотниках стали одним из ключевых элементов современной войны. Они позволяют проводить операции вне зависимости от времени суток, быстрее находить цели и эффективнее выполнять боевые задания.

Украинские производители уже не только используют такие технологии, но и активно разрабатывают свои решения, адаптированные к потребностям военных.

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