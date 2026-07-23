Для мира в Украине нужны новые идеи – Рубио после встречи с Лавровым
- Марко Рубио заявил, что для завершения войны в Украине нужны "новые идеи", ведь предыдущие предложения были неприемлемы.
- После встречи с Сергеем Лавровым госсекретарь США сообщил, что Вашингтон продолжит искать компромисс для прекращения войны.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мира в Украине необходимы “новые идеи”, которые помогут вывести переговорный процесс из тупика. По его словам, Вашингтон и в дальнейшем будет искать компромиссные решения и готов играть посредническую роль, если для этого появятся соответствующие условия.
Что сказал Рубио о завершении войны в Украине
По словам госсекретаря США, предыдущие предложения по прекращению войны не дали результата, поскольку были неприемлемы для Украины.
– Если мир и наступит, то это будет благодаря каким-то новым идеям и концепциям. Мы готовы предложить некоторые из них в соответствующем контексте и форме, если представится возможность и будут благоприятные условия, – цитирует Рубио The Guardian.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы внести позитивный вклад в переговорный процесс, если это поможет приблизить окончание войны.
США продолжат искать компромисс
Комментируя встречу с Сергеем Лавровым, Рубио назвал беседу “хорошей и откровенной”. Он отметил, что война остается чрезвычайно кровопролитной, а боевые действия продолжаются не только на территории Украины, но и все чаще перекидываются вглубь России.
В то же время госсекретарь обратил внимание на приближение зимы, которая вновь станет серьезным испытанием для Украины.
– Украина также заплатила огромную цену. Мы видели гибель мирных жителей, удары по Киеву. Эта война не была благом и для Украины. Поэтому, я считаю, обе стороны должны иметь стимул, чтобы положить ей конец, – сказал он.
По словам Рубио, главным вызовом остается поиск такого формата завершения войны, который будет приемлем для обеих сторон.
– Мы пытались и будем продолжать пытаться найти компромисс, который позволит это осуществить. Мы готовы сыграть эту роль, если представится такая возможность, – подытожил госсекретарь США.
Напомним, после встречи с Марко Рубио глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о якобы готовности России к политико-дипломатическому урегулированию войны в Украине.