Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мира в Украине необходимы “новые идеи”, которые помогут вывести переговорный процесс из тупика. По его словам, Вашингтон и в дальнейшем будет искать компромиссные решения и готов играть посредническую роль, если для этого появятся соответствующие условия.

Что сказал Рубио о завершении войны в Украине

По словам госсекретаря США, предыдущие предложения по прекращению войны не дали результата, поскольку были неприемлемы для Украины.

– Если мир и наступит, то это будет благодаря каким-то новым идеям и концепциям. Мы готовы предложить некоторые из них в соответствующем контексте и форме, если представится возможность и будут благоприятные условия, – цитирует Рубио The Guardian.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы внести позитивный вклад в переговорный процесс, если это поможет приблизить окончание войны.

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США продолжат искать компромисс

Комментируя встречу с Сергеем Лавровым, Рубио назвал беседу “хорошей и откровенной”. Он отметил, что война остается чрезвычайно кровопролитной, а боевые действия продолжаются не только на территории Украины, но и все чаще перекидываются вглубь России.

В то же время госсекретарь обратил внимание на приближение зимы, которая вновь станет серьезным испытанием для Украины.

– Украина также заплатила огромную цену. Мы видели гибель мирных жителей, удары по Киеву. Эта война не была благом и для Украины. Поэтому, я считаю, обе стороны должны иметь стимул, чтобы положить ей конец, – сказал он.

По словам Рубио, главным вызовом остается поиск такого формата завершения войны, который будет приемлем для обеих сторон.

– Мы пытались и будем продолжать пытаться найти компромисс, который позволит это осуществить. Мы готовы сыграть эту роль, если представится такая возможность, – подытожил госсекретарь США.

Напомним, после встречи с Марко Рубио глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о якобы готовности России к политико-дипломатическому урегулированию войны в Украине.

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