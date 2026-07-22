Зеленський обговорив з Віткоффом і Кушнером відновлення переговорів
- Володимир Зеленський провів розмову зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
- Сторони обговорили відновлення переговорів із Росією та дипломатичні зусилля для припинення війни РФ проти України.
Президент Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Сторони обговорили відновлення переговорного процесу з Росією.
Про це глава держави заявив ввечері 22 липня.
Розмова Зеленського з Віткоффом і Кушнером: що відомо
– Щойно говорив із представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Хороша й важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен – мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова, – повідомив глава держави.
Він додав, що команди України та США залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над всім, що обговорили.
– Дякую Стіву та Джареду за особисті зусилля заради миру. Вдячні президенту Трампу й американському народові за незмінну підтримку, – наголосив президент.
Про розмову президента України зі спецпосланцями Трампа раніше повідомив радник Зеленського Дмитро Литвин.
Він додав, що переговори глави держави з Віткоффом і Кушнером щойно завершилася.
Перед цим журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерело також заявив, що Зеленський сьогодні провів переговори з посланцями Трампа.
Нагадаємо, 4 червня Зеленський оприлюднив відкритого листа до російського лідера Володимира Путіна, у якому запропонував провести зустріч і “закінчити війну”.
Путін відреагував на звернення, заявивши, що “не бачить сенсу” у зустрічі з українським президентом.
Раніше президент України говорив, що на “рубежі весни-літа” до України мають приїхати спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
Вони входять до американської делегації, яка виступає посередником у перемовинах між Києвом і Москвою з метою пошуку шляхів завершення війни РФ проти України.
22 травня держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Вашингтон готовий і надалі виконувати роль посередника у перемовинах між Україною та Росією, якщо з’явиться можливість для “конструктивного і продуктивного” діалогу.
15 червня президент США Дональд Трамп під час розмови з французьким лідером Еммануелем Макроном заявив, що після переговорів із Зеленським і Путіним бачить можливість активізувати зусилля для завершення війни.