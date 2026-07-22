Президент Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Сторони обговорили відновлення переговорного процесу з Росією.

Про це глава держави заявив ввечері 22 липня.

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Розмова Зеленського з Віткоффом і Кушнером: що відомо

– Щойно говорив із представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Хороша й важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен – мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова, – повідомив глава держави.

Він додав, що команди України та США залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над всім, що обговорили.

– Дякую Стіву та Джареду за особисті зусилля заради миру. Вдячні президенту Трампу й американському народові за незмінну підтримку, – наголосив президент.

Про розмову президента України зі спецпосланцями Трампа раніше повідомив радник Зеленського Дмитро Литвин.

Він додав, що переговори глави держави з Віткоффом і Кушнером щойно завершилася.

Перед цим журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерело також заявив, що Зеленський сьогодні провів переговори з посланцями Трампа.

Нагадаємо, 4 червня Зеленський оприлюднив відкритого листа до російського лідера Володимира Путіна, у якому запропонував провести зустріч і “закінчити війну”.

Путін відреагував на звернення, заявивши, що “не бачить сенсу” у зустрічі з українським президентом.

Раніше президент України говорив, що на “рубежі весни-літа” до України мають приїхати спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Вони входять до американської делегації, яка виступає посередником у перемовинах між Києвом і Москвою з метою пошуку шляхів завершення війни РФ проти України.

22 травня держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Вашингтон готовий і надалі виконувати роль посередника у перемовинах між Україною та Росією, якщо з’явиться можливість для “конструктивного і продуктивного” діалогу.

15 червня президент США Дональд Трамп під час розмови з французьким лідером Еммануелем Макроном заявив, що після переговорів із Зеленським і Путіним бачить можливість активізувати зусилля для завершення війни.

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