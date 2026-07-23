В пятницу, 24 июля, применение мер ограничения поставок электроэнергии в Украине не прогнозируется.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 24 июля: что известно

— 24 июля отключения не прогнозируются. Применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики просят граждан экономно потреблять электроэнергию. Использование мощных электроприборов рекомендуют перенести на дневные часы – с 11:00 до 15:00.

Сейчас смотрят

Напомним, из-за российских обстрелов гражданской энергетической инфраструктуры сегодня утром были новые обесточивания в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.

Там, где позволяла ситуация, связанная с безопасностью, были проведены аварийно-восстановительные работы.

Потребление электроэнергии в четверг, 23 июля, соответствует сезонным показателям.

Сегодня по состоянию на 09:30 потребление было на том же уровне, что и утром предыдущего дня, в среду.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.