В Министерстве энергетики опровергли информацию о якобы запланированном повышении тарифов на газ и свет с 2027 года в связи с меморандумом Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Повысятся ли тарифы на газ и электроэнергию в 2027 году

Министерство отметило, что в последнее время в публичном пространстве появились утверждения о том, что меморандум с МВФ якобы предусматривает повышение тарифов на газ и свет с 2027 года.

В ведомстве пояснили, что в меморандуме речь идет лишь о подготовке к концу 2026 года «дорожной карты» реформы энергетического сектора. Это аналитический и плановый документ, который определяет возможные направления развития отрасли, но не устанавливает новые тарифы для населения.

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Кроме того, в министерстве подчеркнули, что принципиальная позиция государства остается неизменной.

– Принципиальная позиция неизменна: в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения, – говорится в сообщении.

Что предусматривает “дорожная карта” реформы

В Минэнерго отметили, что при подготовке “дорожной карты” в первую очередь прорабатывается механизм усиленной социальной защиты населения.

Речь идет о расширении системы жилищных субсидий и адресной помощи для уязвимых домохозяйств. Предполагается, что такие механизмы должны быть введены еще до каких-либо возможных изменений в тарифной политике.

В ведомстве также подчеркнули, что, как и во время предыдущих пересмотров программы сотрудничества с МВФ, меморандум определяет лишь возможные направления реформирования энергетического сектора и не содержит никаких отдельных обязательств по повышению тарифов на газ или свет в период действия военного положения.

Напомним, в КГГА объяснили, будет ли повышение тарифа на воду в Киеве до почти 90 грн за куб.

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