У п’ятницю, 24 липня, застосування заходів обмеження постачання електроенергії в Україні не прогнозується.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 24 липня: що відомо

– 24 липня відключень не прогнозується. Застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики просять громадян ощадливо споживати електроенергію. Використання потужних електроприладів рекомендують перенести на денні години – з 11:00 до 15:00.

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Нагадаємо, через російські обстріли цивільної енергетичної інфраструктури сьогодні вранці були нові знеструмлення у Донецькій, Харківській і Чернігівській областях.

Там, де дозволяла безпекова ситуація, були проведені аварійно-відновлювані роботи.

Споживання електроенергії у четвер, 23 липня, відповідає сезонним показникам.

Сьогодні станом на 09:30 споживання було на тому ж рівні, що і вранці попереднього дня, у середу.

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