Во время вступительной кампании 2026 года абитуриенты, как и в предыдущие годы, имеют право подать несколько заявлений в разные высшие учебные заведения.

Но не только выбор специальности имеет значение, но и приоритетность при поступлении. Именно правильно определенные приоритеты могут стать решающими в том, где именно сможет учиться абитуриент.

Факты ICTV рассказывают, как определить приоритеты заявлений о поступлении в учреждения высшего образования в 2026 году — подробнее читайте в материале.

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Что такое приоритетность при поступлении

Приоритетность — это очередность, которую абитуриент самостоятельно устанавливает заявлениям при подаче через электронный кабинет.

Чем выше приоритет (то есть 1), тем больше шансов, что именно на эту специальность и в это заведение абитуриент будет рекомендован к зачислению в случае соответствия конкурсному баллу.

Как определить приоритет заявления при поступлении в 2026 году

В 2026 году абитуриенты могут подать до 5 заявлений на бюджет и до 5 заявлений на небюджетные конкурсные предложения, то есть на контракт. Всего — не более 10 заявлений.

Заявления необходимо подавать с определенными приоритетами. Для поступления на бюджет можно установить 5 приоритетов к каждому заявлению, то есть от 1 до 5, где 1 — самый высокий, 5 — самый низкий. Каждая приоритетность используется только один раз.

Приоритеты на контракт устанавливаются по желанию. Ведь они применяются только во время конкурсного отбора на обучение на бюджетные места.

Чтобы определить приоритетность при поступлении 2026 выполните следующие действия:

Выберите для себя самую желанную специальность и ЗВО и присвойте приоритет 1.

Далее постепенно расставьте другие варианты, от более желаемых к менее приоритетным, то есть двигайтесь от 1 до 5.

Обратите внимание! Менять приоритеты после подачи заявления нельзя. Чтобы не ошибиться, проанализируйте прошлогодние проходные баллы и взвесьте собственные возможности.

Понимание того, как определить приоритет заявления при поступлении в 2026 году, поможет повысить шансы попасть на бюджет.

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