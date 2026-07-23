Під час вступної кампанії 2026 абітурієнти, як і в попередні роки, мають право подати кілька заяв до різних закладів вищої освіти.

Але не тільки вибір спеціальності має значення, а й пріоритетність при вступі. Саме правильно визначені пріоритети можуть стати вирішальними у тому, де саме зможе навчатися абітурієнт.

Факти ICTV розказують, як визначити пріоритети заяв про вступ до закладів вищої освіти у 2026 році — детальніше читайте в матеріалі.

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Що таке пріоритетність під час вступу

Пріоритетність — це черговість, яку вступник самостійно встановлює заявам під час подання через електронний кабінет.

Чим вищий пріоритет (тобто 1), тим більше шансів, що саме на цю спеціальність і в цей заклад абітурієнт буде рекомендований до зарахування у разі відповідності конкурсному балу.

Як визначити пріоритет заяви під час вступу у 2026 році

У 2026 році вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет та до 5 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції, тобто на контракт. Усього — не більше 10 заяв.

Заяви необхідно подавати із визначеними пріоритетами. Для вступу на бюджет можна встановити 5 пріоритетів до кожної заяви, тобто від 1 до 5, де 1 — найвищий, 5 — найнижчий. Кожна пріоритетність використовується лише один раз.

Пріоритети на контракт проставляються за бажанням. Адже вони застосовуються лише під час конкурсного відбору на навчання на бюджетні місця.

Щоб визначити пріоритетність при вступі 2026, виконайте такі дії:

Оберіть для себе найжаданішу спеціальність та ЗВО та присвойте пріоритет 1.

Далі поступово розставте інші варіанти, від більш бажаних до менш пріоритетних, тобто рухайтеся від 1 до 5.

Зверніть увагу! Змінювати пріоритети після подання заяви не можна. Щоб не помилитися, проаналізуйте торішній прохідний бал та зважте власні можливості.

Розуміння того, як визначити пріоритет заяви під час вступу у 2026 році, допоможе підвищити шанси потрапити на бюджет.

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