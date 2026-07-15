До старта подачи заявлений в заведения высшего образования остались считанные дни. Электронные заявления в вузы на бакалавриат абитуриенты смогут подать с 19 июля по 1 августа.

Большинство выпускников этого года уже определились, куда хотят поступать. Другие еще сравнивают университеты и выбирают учебное заведение.

Чтобы помочь сориентироваться перед подачей документов, Факты ICTV подготовили материал о рейтинге университетов Украины 2026.

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Как формировали рейтинг университетов Украины 2026

Рейтинг подготовил Центр международных проектов Еврообразования в соответствии с рекомендациями международной организации IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, которая занимается вопросами оценки заведений высшего образования.

При составлении рейтинга учли современные изменения в сфере образования, а также условия, в которых сегодня работают украинские университеты из-за полномасштабной войны.

Оценку проводили сразу по 10 показателям. Учитывали не только качество обучения и научных исследований, но и международное сотрудничество, участие университетов в мировых рейтингах, инновационную деятельность, социальную ответственность и вклад в достижение целей устойчивого развития.

Также использовались международные рейтинги QS Sustainability Rankings, THE Sustainability Impact Rankings и другие глобальные системы оценивания, анализирующие качество образования, научную деятельность и репутацию университетов.

Рейтинг университетов Украины 2026: кто в списке лучших

В десятку лучших университетов Украины в этом году вошли:

Национальный университет Львовская политехника; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; Национальный технический университет КПИ имени Игоря Сикорского; Сумской государственный университет; Львовский национальный университет имени Ивана Франко; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина; Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника; Национальный технический университет Днепровская политехника; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

Какие города представлены среди лидеров

Как и в предыдущие годы, больше всего высоких позиций в ТОП университетов Украины 2026 года заняли вузы из столицы.

В первую двадцатку рейтинга вошли семь киевских заведений высшего образования. Среди лидеров также представлены три университета Львова, по два из Харькова и Днепра, а также по одному заведению из Сум, Ивано-Франковска, Черновцов, Ровно, Одессы и Ужгорода.

Однако результаты рейтинга показывают, что сильные университеты работают не только в Киеве. В ведущие университеты Украины 2026 вошли учебные заведения из других регионов, успешно развивающих науку, международное сотрудничество и образовательные программы.

Рейтинг не определяет, куда именно нужно поступать. Его главная цель – показать общий уровень развития университетов по комплексу различных показателей.

Поэтому при выборе учебного заведения поступающим следует учитывать не только место в рейтинге, но и специальность, качество образовательной программы, возможности для практики, международного обмена и собственные профессиональные планы.

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