Рейтинг университетов Украины: список лучших вузов для поступления в 2026 году
- В список лидеров вошли университеты не только из столицы.
- Высокие позиции также заняли высшие образования из других регионов Украины.
- В ходе составления рейтинга эксперты оценивали качество образования, научную деятельность, международное признание, инновационность и вклад университетов в устойчивое развитие.
До старта подачи заявлений в заведения высшего образования остались считанные дни. Электронные заявления в вузы на бакалавриат абитуриенты смогут подать с 19 июля по 1 августа.
Большинство выпускников этого года уже определились, куда хотят поступать. Другие еще сравнивают университеты и выбирают учебное заведение.
Чтобы помочь сориентироваться перед подачей документов, Факты ICTV подготовили материал о рейтинге университетов Украины 2026.
Как формировали рейтинг университетов Украины 2026
Рейтинг подготовил Центр международных проектов Еврообразования в соответствии с рекомендациями международной организации IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, которая занимается вопросами оценки заведений высшего образования.
При составлении рейтинга учли современные изменения в сфере образования, а также условия, в которых сегодня работают украинские университеты из-за полномасштабной войны.
Оценку проводили сразу по 10 показателям. Учитывали не только качество обучения и научных исследований, но и международное сотрудничество, участие университетов в мировых рейтингах, инновационную деятельность, социальную ответственность и вклад в достижение целей устойчивого развития.
Также использовались международные рейтинги QS Sustainability Rankings, THE Sustainability Impact Rankings и другие глобальные системы оценивания, анализирующие качество образования, научную деятельность и репутацию университетов.
Рейтинг университетов Украины 2026: кто в списке лучших
В десятку лучших университетов Украины в этом году вошли:
- Национальный университет Львовская политехника;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Национальный технический университет КПИ имени Игоря Сикорского;
- Сумской государственный университет;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
- Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- Национальный технический университет Днепровская политехника;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.
Какие города представлены среди лидеров
Как и в предыдущие годы, больше всего высоких позиций в ТОП университетов Украины 2026 года заняли вузы из столицы.
В первую двадцатку рейтинга вошли семь киевских заведений высшего образования. Среди лидеров также представлены три университета Львова, по два из Харькова и Днепра, а также по одному заведению из Сум, Ивано-Франковска, Черновцов, Ровно, Одессы и Ужгорода.
Однако результаты рейтинга показывают, что сильные университеты работают не только в Киеве. В ведущие университеты Украины 2026 вошли учебные заведения из других регионов, успешно развивающих науку, международное сотрудничество и образовательные программы.
Рейтинг не определяет, куда именно нужно поступать. Его главная цель – показать общий уровень развития университетов по комплексу различных показателей.
Поэтому при выборе учебного заведения поступающим следует учитывать не только место в рейтинге, но и специальность, качество образовательной программы, возможности для практики, международного обмена и собственные профессиональные планы.