Бывший руководитель государственного предприятия оборонной отрасли и трое его работников подозреваются в хищении имущества завода, который находился в процессе приватизации.

Экс-главу оборонного завода подозревают в схеме

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что, по данным следствия, исполняющий обязанности генерального директора предприятия вместе с подчиненными организовал схему демонтажа и продажи заводского оборудования. Металлические конструкции распыляли, вывозили с территории предприятия и сдавали на металлолом.

Правоохранители зафиксировали телефонные разговоры, во время которых участники схемы договаривались о приезде покупателей, подготовке металла и его транспортировке в пункты приема.

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Ущерб, нанесенный государственному предприятию, оценивается в миллионы гривен.

Кроме того, ранее бывшему руководителю и главному инженеру уже объявили подозрения в получении неправомерной выгоды. По версии следствия они передавали в пользование складские помещения предприятия без заключения официальных договоров аренды.

Следователи также установили, что во время полномасштабной войны подозреваемый фактически владел парком дорогих автомобилей, среди которых BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murciélago.

Машины оформляли на родственников и других лиц, однако пользовался ими сам чиновник. В декларациях он это имущество не указывал.

Теперь бывшему руководителю сообщили еще одно подозрение — во внесении заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы.

Один из эпизодов касается приобретения Audi RS7 в 2024 году. Автомобиль купили за 4 млн грн, но в тот же день переоформили на мать подозреваемого, указав в договоре стоимость всего 100 тыс. грн. Таким образом, документальная цена машины за один день снизилась в 40 раз.

Через полгода Audi перерегистрировали на другого человека уже за 4,2 млн грн. В то же время в декларации подозреваемого за 2024 год автомобиль не указали.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2024 год составляет 11,5 млн грн, а за 2025 год – почти 13 млн грн.

Досудебное расследование было завершено. Подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

— Оборонные предприятия должны работать на укрепление государства, а не на обогащение их руководителей, — подчеркнул Руслан Кравченко.

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