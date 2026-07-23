ЗСУ уразили російський танкер у Чорному морі та об’єкти на Донеччині
- Сили оборони України в ніч на 23 липня уразили російський танкер у Чорному морі, який транспортував нафтопродукти для потреб окупаційної армії.
- Також підрозділи ЗСУ завдали ударів по понтонній переправі в районі Новоекономічного та скупченню живої сили РФ в Горлівці на Донеччині.
Сили оборони України уразили танкер в акваторії Чорного моря, понтонну переправу та живу силу в Донецькій області, а також інші військові об’єкти російських військ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження танкера, понтонної переправи та інших об’єктів РФ
За інформацією Генштабу, в ніч на 23 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.
Зокрема, українські захисники уразили один танкер в акваторії Чорного моря.
Як зазначають в Генштабі, танкер використовували для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах Збройних сил РФ.
Крім цього, Сили оборони уразили понтонну переправу в районі Новоекономічного Донецької області, яку російська армія використовує для забезпечення військової логістики, перекидання сил і засобів.
Водночас ЗСУ завдали ударів по району зосередження живої сили російських військ в Горлівці Донецької області.