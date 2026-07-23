Сили оборони України уразили танкер в акваторії Чорного моря, понтонну переправу та живу силу в Донецькій області, а також інші військові об’єкти російських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження танкера, понтонної переправи та інших об’єктів РФ

За інформацією Генштабу, в ніч на 23 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.

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Зокрема, українські захисники уразили один танкер в акваторії Чорного моря.

Як зазначають в Генштабі, танкер використовували для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах Збройних сил РФ.

Крім цього, Сили оборони уразили понтонну переправу в районі Новоекономічного Донецької області, яку російська армія використовує для забезпечення військової логістики, перекидання сил і засобів.

Водночас ЗСУ завдали ударів по району зосередження живої сили російських військ в Горлівці Донецької області.

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