Може бути протягом 48 годин: РФ приготувала ракети для нового масованого удару по Україні
- Володимир Зеленський попередив українців про підготовку Росії до нового масованого ракетного удару протягом найближчих 48 годин, закликав берегти себе і реагувати на тривоги.
- Президент України наголосив на потребі оперативного постачання ППО від партнерів та повідомив про дані розвідки щодо планування Кремлем нової масштабної хвилі мобілізації на осінь.
Українська сторона знає від розвідок та партнерів, що російські війська приготували ракети для нового масованого удару по території України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1612 доби повномасштабної війни Росії проти України.
Зеленський про підготовку нового обстрілу
– Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе. Зважайте на сигнали повітряної тривоги, – попередив Зеленський.
За словами президента, українська сторона дуже очікує на розуміння з боку партнерів. Протиповітряна оборона – це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти Україні.
На його думку, всі домовленості мають виконуватись оперативно. Він стверджує, що Міністерство закордонних справ та всі дипломати повинні діяти швидше, а потреби України мають звучати гучніше у світі, оскільки йдеться про захист життя.
– І важливо, що про все, що відбувається в Україні насправді, про російські удари проти наших людей, про затягування Росією своєї війни все більше знають в ключових країнах-партнерах, – наголосив він.
Президент висловив сподівання, що США будуть разом з Україною надалі, щоб закінчити цю війну достойним миром. Саме це потрібно Україні, стверджує Зеленський.
– Ми готуємось до зустрічі з президентом Америки та його командою. Я дякую Америці та кожному, хто з Україною – з нашими людьми та захистом життя, – наголосив він.
Окремо Зеленський звернув увагу, що Україна має чітку інформацію від розвідки про те, що в Росії готують доволі значну хвилю мобілізації на осінь.
За словами президента, в цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а кремлівський диктатор Володимир Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну.
Як стверджує Зеленський, диктатору РФ потрібні ще росіяни для участі в штурмах.
Саме тому необхідно превентивно від цього захищатись на всіх рівнях: на фронті, у далекобійних санкціях, мідлстрайках, дипломатії та спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя або наблизити мир.