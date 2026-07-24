Українська сторона знає від розвідок та партнерів, що російські війська приготували ракети для нового масованого удару по території України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1612 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про підготовку нового обстрілу

– Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе. Зважайте на сигнали повітряної тривоги, – попередив Зеленський.

За словами президента, українська сторона дуже очікує на розуміння з боку партнерів. Протиповітряна оборона – це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти Україні.

Зараз дивляться

На його думку, всі домовленості мають виконуватись оперативно. Він стверджує, що Міністерство закордонних справ та всі дипломати повинні діяти швидше, а потреби України мають звучати гучніше у світі, оскільки йдеться про захист життя.

– І важливо, що про все, що відбувається в Україні насправді, про російські удари проти наших людей, про затягування Росією своєї війни все більше знають в ключових країнах-партнерах, – наголосив він.

Президент висловив сподівання, що США будуть разом з Україною надалі, щоб закінчити цю війну достойним миром. Саме це потрібно Україні, стверджує Зеленський.

– Ми готуємось до зустрічі з президентом Америки та його командою. Я дякую Америці та кожному, хто з Україною – з нашими людьми та захистом життя, – наголосив він.

Окремо Зеленський звернув увагу, що Україна має чітку інформацію від розвідки про те, що в Росії готують доволі значну хвилю мобілізації на осінь.

За словами президента, в цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а кремлівський диктатор Володимир Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну.

Як стверджує Зеленський, диктатору РФ потрібні ще росіяни для участі в штурмах.

Саме тому необхідно превентивно від цього захищатись на всіх рівнях: на фронті, у далекобійних санкціях, мідлстрайках, дипломатії та спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя або наблизити мир.

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