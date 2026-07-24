Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток. Соответствующий правовой режим будет действовать до 31 октября 2026 года.

Об этом стало известно из карточек законопроектов №15401 и №15402 на сайте Верховной Рады Украины.

Зеленский подписал законы о военном положении и мобилизации

Президент подписал закон №4928-ІХ, который утверждает указ о продлении срока действия военного положения в Украине, а также закон №4929-ІХ о продлении всеобщей мобилизации.

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Оба законопроекта глава государства внес в Верховную Раду 13 июля.

Согласно принятым законам, военное положение и всеобщая мобилизация продлеваются с 05:30 2 августа 2026 года на 90 дней — до 31 октября 2026 года.

Согласно законодательству, Министерство иностранных дел Украины должно уведомить Генерального секретаря ООН и другие страны о продлении военного положения, а также о временных ограничениях прав и свобод, связанных с его действием.

Напомним, что 14 июля Верховная Рада поддержала законопроекты президента о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 дней.

За продление военного положения проголосовали 313 народных депутатов, а за продление мобилизации — 311.

Это уже двадцатое продление военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине впервые ввели 24 февраля 2022 года после начала российской агрессии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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