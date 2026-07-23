В Украине действует обновленный порядок добровольного призыва во время мобилизации. Кандидат проходит все необходимые этапы через выбранную воинскую часть. Нет необходимости обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для оформления.

Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.

Порядок добровольного призыва в Украине: что известно

Согласно сообщению, командиры воинских частей получили дополнительные полномочия.

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— Командиры воинских частей имеют право самостоятельно выдавать направления на прохождение ВЛК. С момента выдачи такого направления доброволец не может быть принудительно мобилизован как минимум в течение 5 дней, – говорится в сообщении.

В Киевском городском ТЦК и СП рассказали, как проходит процедура добровольного призыва во время мобилизации. Необходимо:

выбрать вакансию и пройти собеседование;

получить положительное решение от воинской части;

подать заявление командиру о желании проходить службу;

получить направление на ВЛК;

пройти военно-врачебную комиссию;

прибыть в воинскую часть для оформления на службу;

при необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку.

В ТЦК отметили, что этот порядок распространяется только на добровольцев, которых призывают по мобилизации.

— Для поступления на военную службу по контракту продолжает действовать действующий порядок оформления, – отметили в Киевском городском ТЦК и СП.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала внесенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.

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