Мобилизация для добровольцев: пойти служить можно без обращений в ТЦК
- В Украине изменили порядок добровольного призыва во время мобилизации.
- Добровольцы теперь будут обращаться напрямую в выбранную воинскую часть, без оформления через ТЦК и СП.
В Украине действует обновленный порядок добровольного призыва во время мобилизации. Кандидат проходит все необходимые этапы через выбранную воинскую часть. Нет необходимости обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для оформления.
Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.
Порядок добровольного призыва в Украине: что известно
Согласно сообщению, командиры воинских частей получили дополнительные полномочия.
— Командиры воинских частей имеют право самостоятельно выдавать направления на прохождение ВЛК. С момента выдачи такого направления доброволец не может быть принудительно мобилизован как минимум в течение 5 дней, – говорится в сообщении.
В Киевском городском ТЦК и СП рассказали, как проходит процедура добровольного призыва во время мобилизации. Необходимо:
- выбрать вакансию и пройти собеседование;
- получить положительное решение от воинской части;
- подать заявление командиру о желании проходить службу;
- получить направление на ВЛК;
- пройти военно-врачебную комиссию;
- прибыть в воинскую часть для оформления на службу;
- при необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку.
В ТЦК отметили, что этот порядок распространяется только на добровольцев, которых призывают по мобилизации.
— Для поступления на военную службу по контракту продолжает действовать действующий порядок оформления, – отметили в Киевском городском ТЦК и СП.
Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала внесенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.