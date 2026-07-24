На Добропільському напрямку у Донецькій області російські війська спробували прорвати українську оборону, залучивши танки та іншу бронетехніку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники зірвали масований танковий штурм РФ на Донеччині: що відомо

За інформацією ДПСУ, одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового прориву російські війська здійснили на Добропільському напрямку.

Зараз дивляться

Бійці підрозділу Фенікс у взаємодії із суміжними підрозділами відбили наступ і завдали противнику значних втрат.

За даними прикордонників, під час бою було знищено:

дев’ять танків;

дві бойові броньовані машини;

три реактивні системи залпового вогню Град;

кілька десятків російських військових.

У Держприкордонслужбі зазначили, що вся ворожа бронетехніка після бою залишилася знищеною серед полів і посадок Донеччини.

У ДПСУ не уточнили, коли саме відбувся штурм та скільки техніки загалом залучили російські війська до наступу.

Водночас прикордонники наголосили, що завдяки взаємодії із суміжними підрозділами Сил оборони спробу прориву вдалося повністю зірвати.

Російські війська продовжують активні наступальні дії на різних ділянках фронту.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що 19-20 липня окупанти безуспішно штурмували позиції українських військових на півночі Сумської області.

За оцінкою експертів, підтверджених успіхів російської армії не зафіксовано, а геолокаційні кадри свідчать, що Сили оборони України утримують свої позиції.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.