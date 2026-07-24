Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо оборонних, економічних та дипломатичних завдань на серпень і наступні місяці.

Зеленський про важливість посилення протиповітряної оборони

Як повідомив голова нашої держави, під час наради обговорили ключові оборонні, економічні та дипломатичні завдання України на серпень і наступні місяці. Росія проводить низку цілеспрямованих атак проти української інфраструктури, що створює додаткові ризики для енергетики, паливного ринку, аграрного сектору та експорту зерна.

Окрему увагу приділили посиленню протиповітряної оборони. У цій сфері необхідні практичніші рішення та прискорення реалізації вже започаткованих проєктів.

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Зеленський наголосив, що партнери мають чітко розуміти, яку допомогу вони можуть надати Україні для захисту людей і зміцнення стійкості держави.

– Ракети для Patriot – це перший пріоритет, і наші домовленості мають виконуватись оперативно, – наголосив Зеленський.

Від Міністерства закордонних справ та інших відповідальних посадовців очікується активізація дипломатичної роботи, зауважив президент.

Україна вдячна сусіднім державам Євросоюзу, які готові розширювати транскордонну співпрацю для ефективнішого захисту країни та економіки від російської агресії.

– . Є також і перелік завдань, які можемо реалізувати тільки в чіткій взаємодії з Брюсселем – інституціями Євросоюзу. Дуже сподіваємось на цю підтримку, і Премʼєр-міністр представить колегам з Євросоюзу відповідні пропозиції, – додав Зеленський.

Разом із керівництвом Збройних сил і Міністерства оборони також визначили подальші дії українських сил в акваторії Чорного моря.

За словами Зеленського, урядовці мають підготувати комплекс рішень у співпраці з міжнародними партнерами, який допоможе захистити економічні процеси в Україні та зберегти основи стійкості держави. До цієї роботи долучаться прем’єр-міністр, очільники МЗС, інфраструктурного та аграрного відомств, а також інші посадовці.

Рустем Умєров, своєю чергою, отримав додаткові завдання щодо взаємодії з партнерами на Близькому Сході та в країнах Перської затоки.

Фото: Володимир Зеленський

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