Президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп змінив своє ставлення до позиції Києва та усвідомив, що саме Росія не прагне завершення війни.

Зеленський про зміну позиції Трампа щодо війни в Україні

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.

За словами президента, під час спілкування з Трампом йому вдалося донести, що Україна дійсно зацікавлена у встановленні миру, тоді як російський диктатор Володимир Путін продовжує блокувати припинення бойових дій.

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— Президент (США, – Ред.) зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Навіть інакше. Він зрозумів, що ми хочемо зупинити Путіна, зрозумів, що ми справді хочемо миру. Бо раніше звучали голоси, що Україна не хоче зупинятися , — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що, на його думку, американський президент почав більше довіряти українській стороні.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна прагне перемоги. Однак у разі появи найближчим часом можливості досягти справедливого припинення бойових дій нею необхідно скористатися, адже це допоможе зберегти життя українців.

– Якщо вже завтра вдасться досягти перемир’я, це буде краще, ніж воювати ще 10–20 років заради перемоги й втрачати наших людей, – додав він.

Водночас Зеленський також зазначив, що Росія не розуміє, що українці захищають свої домівки, Путін хоче знову відновити СРСР у його колишніх кордонах.

Він також наголосив, що Україна завжди прагне, щоб “американці приїжджали сюди і на власні очі бачили, що чинить РФ”.

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