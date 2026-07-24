Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 24 июля: ВСУ уничтожили 1 410 оккупантов, самолет и более 1,6 тыс. БпЛА
За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 1 410 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 24 июля 2026 года
- личного состава – около 1 436 100 (+1 410) человек;
- танков — 12 201 (+10) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 000 (+6) шт.;
- артиллерийских систем — 46 646 (+76) шт.;
- РСЗО – 1 968 (+7) шт.;
- средств ПВО – 1 516 (+1) шт.;
- самолетов – 439 (+1) шт.;
- вертолетов – 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 006 (+12) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 425 240 (+1 652) шт.;
- крылатых ракет – 4 938 (+2) шт.;
- кораблей/катеров – 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 124 787 (+544) шт.;
- специальной техники – 4 454 (+1) шт.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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