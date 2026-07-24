Президент України Володимир Зеленський готовий підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті або в резиденції президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.

Зеленський про мирну угоду з Росією

Лора Лумер запитала в Зеленського, чи готовий він підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті.

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– Так, я готовий. Я завжди казав президенту Дональду Трампу, що я готовий прибути до США, в Овальний кабінет чи в Мар-а-Лаго. Все залежить від президента Трампа, – стверджує він.

За словами президента, якщо йдеться про мирну угоду, то питання полягає в тому, не де її підписувати, а коли це вдасться зробити.

Водночас Зеленський додав, що Трамп дійшов до розуміння, що саме Росія не зацікавлена у припиненні війни проти України.

Крім цього, президент України вважає, що переломним моментом у його відносинах із Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка відбулася у базиліці Святого Петра у Римі у квітні 2025 року.

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