Зеленський готовий підписати мирну угоду з РФ в Овальному кабінеті
- Володимир Зеленський заявив про готовність підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті або в резиденції Мар-а-Лаго, наголосивши, що головне питання полягає не у місці, а в термінах її досягнення.
- В інтерв’ю блогерці Лорі Лумер він зазначив, що Трамп усвідомив відсутність зацікавленості Росії у припиненні війни, а переломною у їхніх взаєминах стала зустріч у Ватикані.
Президент України Володимир Зеленський готовий підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті або в резиденції президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.
Про це Зеленський сказав в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.
Зеленський про мирну угоду з Росією
Лора Лумер запитала в Зеленського, чи готовий він підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті.
– Так, я готовий. Я завжди казав президенту Дональду Трампу, що я готовий прибути до США, в Овальний кабінет чи в Мар-а-Лаго. Все залежить від президента Трампа, – стверджує він.
За словами президента, якщо йдеться про мирну угоду, то питання полягає в тому, не де її підписувати, а коли це вдасться зробити.
Водночас Зеленський додав, що Трамп дійшов до розуміння, що саме Росія не зацікавлена у припиненні війни проти України.
Крім цього, президент України вважає, що переломним моментом у його відносинах із Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка відбулася у базиліці Святого Петра у Римі у квітні 2025 року.