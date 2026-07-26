Карта бойових дій на 26 липня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 258 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9623 дрони-камікадзе та здійснили 3137 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 60 — із реактивних систем залпового вогню.
Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2026
Ситуація в Україні на 26 липня 2026
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 70 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема шість з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке, Хатнє.
На Куп’янському напрямку зафіксована одна атака ворога в бік Шийківки.
На Лиманському напрямку ворог 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Новоселівки, Дробишевого та у бік Лиману, Ставків, Діброви.
На Слов’янському напрямку противник штурмував 21 раз у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та у бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві атаки в районі Федорівки Другої.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Степанівки, Довгої Балки й Новопавлівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Софіївка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Новопідгородне.
На Олександрівському напрямку ворог здійснив три атаки у бік Вербового й Березового.
На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 25 атак у бік населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Воздвижівка, Косівцеве, Гірке й Чарівне та у районі Залізничного.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки та Плавні.
На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
Втрати ворога на 26 липня 2026 року
- особового складу – близько 1 438 990 (+1 440);
- танків – 12 217 (+9);
- бойових броньованих машин – 25 019 (+8);
- артилерійських систем – 46 794 (+70);
- реактивних систем залпового вогню – 1 969 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 518;
- літаків – 439;
- гелікоптерів – 354;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 031 (+8);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 426 836;
- крилатих ракет – 4 944 (+1);
- кораблів (катерів) – 34;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 125 811 (+453);
- спеціальної техніки – 4 465 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.