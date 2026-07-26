Минулої доби на фронті зафіксовано 258 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9623 дрони-камікадзе та здійснили 3137 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 60 — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2026

Ситуація в Україні на 26 липня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 70 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема шість з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке, Хатнє.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку зафіксована одна атака ворога в бік Шийківки.

На Лиманському напрямку ворог 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Новоселівки, Дробишевого та у бік Лиману, Ставків, Діброви.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 21 раз у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та у бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві атаки в районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Степанівки, Довгої Балки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Софіївка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив три атаки у бік Вербового й Березового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 25 атак у бік населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Воздвижівка, Косівцеве, Гірке й Чарівне та у районі Залізничного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки та Плавні.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Втрати ворога на 26 липня 2026 року

особового складу – близько 1 438 990 (+1 440);

танків – 12 217 (+9);

бойових броньованих машин – 25 019 (+8);

артилерійських систем – 46 794 (+70);

реактивних систем залпового вогню – 1 969 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 518;

літаків – 439;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 031 (+8);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 426 836;

крилатих ракет – 4 944 (+1);

кораблів (катерів) – 34;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 125 811 (+453);

спеціальної техніки – 4 465 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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