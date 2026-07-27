С начала прошлых суток произошло 231 боевое столкновение.

Противник нанёс два ракетных удара с применением девяти ракет, совершил 71 авиаудар, сбросил 230 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4 964 дрона-камикадзе и совершил 1 842 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 615-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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