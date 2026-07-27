Від початку минулої доби відбулося 231 бойове зіткнення.

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет, здійснив 71 авіаційний удар, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4 964 дрони-камікадзе та здійснив 1 842 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 615-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

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