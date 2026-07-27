Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 27 липня 2026 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 231 бойове зіткнення.
Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет, здійснив 71 авіаційний удар, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4 964 дрони-камікадзе та здійснив 1 842 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 615-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.