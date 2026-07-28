Всего с начала этих суток произошло 180 боевых столкновений.

Агрессор нанёс один ракетный удар, запустил две ракеты, совершил 54 авиаудара с применением 164 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6 222 дрона-камикадзе и осуществил 2 272 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 616-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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