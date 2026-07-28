В 2026 году в учреждения высшего образования можно подать 10 заявлений — из них 5 на бюджет и 5 на обучение по контракту. Заявлениям необходимо присвоить приоритетность. Но что делать, если необходимо внести изменения?

Теряется ли приоритет при отмене заявления на поступление — читайте в материале Фактов ICTV.

Утрачивается ли приоритет после отмены заявления на вступление

При поступлении на бюджет, самый высокий приоритет предоставляется заявлению в то учебное заведение, куда абитуриент поступать хочет больше всего. Если поступающий отменит заявление, то приоритетность будет потеряна.

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То есть, если аннулировать заявления с 1 приоритетностью, то наивысшей будет следующая приоритетность. Например, если заявления с приоритетами 1 и 2 будут отменены, то самым высоким станет заявление с приоритетом 3 (с нее начнется рассмотрение заявлений поступающего). Именно это заявление будет рассматриваться одновременно на уровне с первой приоритетностью других поступающих.

Во время вступительной кампании 2026 года поступающие на бакалавриат абитуриенты могут подать до 10 заявлений. Каждой из них следует присвоить приоритет от 1 до 10, где первый означает самый желательный вариант для поступления.

В отличие от предыдущего года, теперь приоритетность необходимо определять не только для заявлений, в которых поступающий претендует на бюджетное место, но и для подаваемых исключительно на контракт.

Кроме того, на одно и то же конкурсное предложение можно подать два разных заявления. К примеру, одну для участия в конкурсе на бюджет, а вторую только на контрактную форму обучения. Однако каждая из них должна иметь свой особый приоритет.

Как работает система распределения мест

После приема документов все заявления с определенными приоритетами принимает в работу алгоритм адресного размещения.

Если заявление подано на бюджет, система может рекомендовать поступающему только на бюджетное место. Если абитуриент подал заявление исключительно на контракт, он может получить рекомендацию только на обучение за средства физических или юридических лиц.

После того, как поступающие подтвердят или отклонят полученные рекомендации, в системе могут появиться вакантные контрактные места. Тогда рекомендацию на контракт смогут получить как подававшие заявление на бюджет, так и поступающие, которые сразу выбрали лишь контрактную форму обучения.

Это возможно, если абитуриент не подтвердил предварительную рекомендацию, вообще не получил места по результатам основного распределения или планирует одновременно обучаться по двум образовательным программам.

В то же время по итогам работы алгоритма адресного размещения абитуриент может получить только одну рекомендацию к зачислению.

Еще один немаловажный момент касается государственных грантов. Если по результатам НМТ абитуриент набрал более 140, 150 или 170 баллов по двум предметам, он может рассчитывать на грант, полностью или частично компенсирующий стоимость обучения на контракте.

Однако если поступающий получит рекомендацию на бюджет, но решит от нее отказаться, право на государственный грант он потеряет.

Когда может быть потеряна приоритетность при отмене заявления

Потеря приоритета может произойти, если учебное заведение уже рассмотрело заявления абитуриента. Это можно проверить в личном кабинете абитуриента.

Если светится статус Зарегистрирован в Единой базе, то заявление еще не рассматривали, его можно отменить и потери приоритета не будет. Для этого в личном кабинете необходимо выбрать заявление, которое хотите отменить, нажать Активные действия, а затем Отменить.

В других случаях приоритетность будет потеряна и абитуриент больше не сможет подать заявление с тем же приоритетом. Но он сможет подавать заявления с другими приоритетами или подавать заявления без приоритета для обучения на контракте.

Не стоит отменять заявление, если статус изменился на:

требует уточнения поступающим;

зарегистрировано в учреждении высшего образования;

допущено к конкурсу.

После отмены заявления абитуриент увидит, что напротив него изменился статус, и отобразится Отменено абитуриентом.

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