У 2026 році до закладів вищої освіти можна подати 10 заяв — із них 5 на бюджет і 5 на навчання за контрактом. Заявам необхідно присвоїти пріоритетність. Але що робити, якщо треба внести зміни?

Чи втрачається пріоритет після скасуванні заяви на вступ — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи втрачається пріоритет після скасування заяви на вступ

За умови вступу на бюджет, найвищий пріоритет надається заяві до того навчального закладу, куди абітурієнт вступати хоче найбільше. Якщо вступник скасує заяву, то пріоритетність буде втрачено.

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Тобто, якщо анулювати заяви з 1 пріоритетністю, то найвищою буде наступна пріоритетність. Наприклад, якщо заяви з пріоритетностями 1 та 2 будуть скасовані, то найвищою стане заява з пріоритетом 3 (із неї почнеться розгляд заяв вступника). Саме цю заяву розглядатимуть одночасно на рівні з першою пріоритетністю інших вступників.

Під час вступної кампанії 2026 року абітурієнти, які вступають на бакалаврат, можуть подати до 10 заяв. Кожній із них потрібно присвоїти пріоритет від 1 до 10, де перший означає найбажаніший варіант для вступу.

На відміну від попереднього року, тепер пріоритетність необхідно визначати не лише для заяв, у яких вступник претендує на бюджетне місце, а й для тих, що подаються виключно на контракт.

Крім того, на одну й ту саму конкурсну пропозицію можна подати дві різні заяви. Наприклад, одну для участі в конкурсі на бюджет, а другу лише на контрактну форму навчання. Однак кожна з них повинна мати свій окремий пріоритет.

Як працює система розподілу місць

Після завершення прийому документів усі заяви з визначеними пріоритетами бере в роботу алгоритм адресного розміщення.

Якщо заява подана на бюджет, система може рекомендувати вступника лише на бюджетне місце. Якщо ж абітурієнт подав заяву виключно на контракт, він може отримати рекомендацію лише на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

Після того як вступники підтвердять або відхилять отримані рекомендації, у системі можуть з’явитися вакантні контрактні місця. Тоді рекомендацію на контракт зможуть отримати як ті, хто подавав заяву на бюджет, так і вступники, які одразу обрали лише контрактну форму навчання.

Це можливо, якщо абітурієнт не підтвердив попередню рекомендацію, взагалі не отримав місця за результатами основного розподілу або планує одночасно навчатися за двома освітніми програмами.

Водночас за підсумками роботи алгоритму адресного розміщення вступник може отримати лише одну рекомендацію до зарахування.

Ще один важливий момент стосується державних грантів. Якщо за результатами НМТ абітурієнт набрав понад 140, 150 або 170 балів із двох предметів, він може розраховувати на грант, який повністю або частково компенсує вартість навчання на контракті.

Однак якщо вступник отримає рекомендацію на бюджет, але вирішить від неї відмовитися, право на державний грант він втратить.

Коли може бути втрачена пріоритетність за скасування заяви

Втрата пріоритету може відбутися, якщо заклад освіти вже розглянув заяви абітурієнта. Це можна перевірити в особистому кабінеті вступника.

Якщо світиться статус Зареєстрований в Єдиній базі, то заяву ще не розглядали, її можна скасувати і втрати пріоритету не буде. Для цього в особистому кабінеті необхідно обрати заяву, яку хочете скасувати, натиснути Активні дії, а потім Скасувати.

В інших випадках пріоритетність буде втрачено, тож абітурієнт більше не зможе подати заяву з тим самим пріоритетом. Але він зможе подавати заяви з іншими пріоритетами або подавати заяви без пріоритету для навчання на контракті.

Не варто скасовувати заяву, якщо статус змінився на:

потребує уточнення вступником;

зареєстровано в закладі вищої освіти;

допущено до конкурсу.

Після скасування заяви вступник побачить, що навпроти неї змінився статус, і відобразиться Скасовано вступником.

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