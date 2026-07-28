Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 28 липня: ліквідовано 1560 окупантів, 71 артсистему та 1755 БпЛА
Втрати ворога на 28 липня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 560 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 616-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,442 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 28 липня 2026 року
-
особового складу – близько 1 442 140 (+1 560) осіб;
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танків – 12 226 (+1) од;
-
бойових броньованих машин – 25 038 (+6) од;
-
артилерійських систем – 46 902 (+71) од;
-
РСЗВ – 1 970 (+1) од;
-
засобів ППО – 1 519 (+0) од;
-
літаків – 439 (+0) од;
-
гелікоптерів – 354 (+0) од;
-
наземних робототехнічних комплексів – 2 054 (+16) од;
-
БпЛА оперативно–тактичного рівня – 431 310 (+1 755) од;
-
крилатих ракет – 4 950 (+0) од;
-
кораблів/катерів – 34 (+0) од;
-
підводних човнів – 2 (+0) од;
-
автомобільної техніки та автоцистерн – 126 850 (+548) од;
-
спеціальної техніки – 4 476 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 616-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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