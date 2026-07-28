Втрати ворога на 28 липня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 560 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 616-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,442 млн.

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Втрати ворога на 28 липня 2026 року

особового складу – близько 1 442 140 (+1 560) осіб;

танків – 12 226 (+1) од;

бойових броньованих машин – 25 038 (+6) од;

артилерійських систем – 46 902 (+71) од;

РСЗВ – 1 970 (+1) од;

засобів ППО – 1 519 (+0) од;

літаків – 439 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 054 (+16) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 431 310 (+1 755) од;

крилатих ракет – 4 950 (+0) од;

кораблів/катерів – 34 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 126 850 (+548) од;

спеціальної техніки – 4 476 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 616-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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