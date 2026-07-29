К концу минувших суток на фронте произошло 226 боевых столкновений. Российский враг совершил 59 авиационных ударов с применением 190 управляемых авиационных бомб, а также привлек для ударов 6125 дронов-камикадзе и совершил 2047 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026

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