Национальный банк Украины 29 июля ввел в обращение новую памятную монету Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby.

НБУ выпустил памятную монету, посвященную морскому дрону Sea Baby

Как сообщает НБУ, она посвящена надводному беспилотному комплексу, разработанному специалистами Службы безопасности Украины для выполнения боевых задач в Черном море.

Первые образцы морского дрона Sea Baby появились в 2022 году. С тех пор комплекс стал одним из самых известных примеров украинских разработок в области беспилотных технологий.

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Благодаря модульной конструкции аппарат можно оснащать разными видами вооружения в зависимости от поставленной задачи. Он способен атаковать вражеские объекты, дистанционно устанавливать мины, поражать береговую инфраструктуру, а также вести огонь по воздушным, надводным и наземным целям.

В НБУ напомнили, что именно дроны Sea Baby использовали при атаках на Крымский мост и ряд кораблей Черноморского флота РФ.

Новая монета продолжает серию, посвященную украинским оборонным технологиям и их разработчикам.

Как выглядит монета

Номинал памятной монеты составляет 5 грн. На аверсе изображен стилизованный трезубец, композицию которого продолжает морской дрон Sea Baby в движении.

На реверсе размещено изображение беспилотника, рассекающего волны Черного моря. В верхней части монеты находится логотип СБУ, а ниже надпись SEA BABY в стиле военной трафаретной маркировки. Буква Y стилизована под жест Victory, символизирующий победу.

Тираж монеты составит до 75 тыс. экземпляров в сувенирной упаковке. Ее художником стал Андрей Ермоленко, скульптором — Владимир Демьяненко.

Как купить монету

Продажа монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и через банки-дистрибьюторы начнется 30 июля 2026 года.

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