Національний банк України 29 липня ввів в обіг нову пам’ятну монету Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby.

НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену морському дрону Sea Baby

Як повідомляє НБУ, вона присвячена надводному безпілотному комплексу, який фахівці Служби безпеки України розробили для виконання бойових завдань у Чорному морі.

Перші зразки морського дрона Sea Baby з’явилися у 2022 році. Відтоді комплекс став одним із найвідоміших прикладів українських розробок у галузі безпілотних технологій.

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Завдяки модульній конструкції апарат можна оснащувати різними видами озброєння залежно від поставленого завдання. Він здатний атакувати ворожі об’єкти, дистанційно встановлювати міни, уражати берегову інфраструктуру, а також вести вогонь по повітряних, надводних і наземних цілях.

У НБУ нагадали, що саме дрони Sea Baby використовували під час атак на Кримський міст та низку кораблів Чорноморського флоту РФ.

Нова монета продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам.

Як виглядає монета

Номінал пам’ятної монети становить 5 грн. На аверсі зображено стилізований тризуб, композицію якого продовжує морський дрон Sea Baby у русі.

На реверсі розміщено зображення безпілотника, який розсікає хвилі Чорного моря. У верхній частині монети міститься логотип СБУ, а нижче — напис SEA BABY у стилі військового трафаретного маркування. Літера Y стилізована під жест Victory, що символізує перемогу.

Тираж монети становитиме до 75 тис. екземплярів у сувенірному пакованні. Її художником став Андрій Єрмоленко, скульптором — Володимир Дем’яненко.

Як придбати монету

Продаж монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та через банки-дистриб’ютори розпочнеться 30 липня 2026 року.

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