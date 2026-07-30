За последние сутки зафиксировано 227 боевых столкновений.

Вчера противник нанёс один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 83 авиаудара, сбросив 269 управляемых авиабомб.

Кроме того, он задействовал 10 600 дронов-камикадзе и осуществил 3 240 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 — из реактивных систем залпового огня.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки произошло семь боевых столкновений с противником, агрессор 77 раз обстрелял позиции наших войск и населенные пункты, в том числе два раза из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Козача Лопань, Петро-Ивановка, Избицкое, Анискино, Ивашкино, Симиновка и в районе Вовчанска.

На Купянском направлении произошло шесть атак врага в сторону Богуславки, Купянска, Петропавловки и в районе Западного.

На Лиманском направлении противник 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Дробишевого, Озерного, Ставок, Лимана и в районе Новоселовки и Новомихайловки.

На Славянском направлении противник 19 раз штурмовал в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Ризниковка, а также в сторону Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в направлении Малиновки и в районе Приволья.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка и в сторону Долгой Балки, Степановки, Торецкого, Вольного, Нового Шахового.

На Покровском направлении наши защитники отразили 34 штурмовых атаки агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новый Донбасс, Сергеевка.

На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону Александрограда и в районе Солодкого.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 11 атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Староукраинка, Цвитково, Луговское и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении за последние сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 30 июля

личного состава – около 1 444 810 (+1 360) человек;

танков – 12 230 (+3) шт.;

боевых бронированных машин – 25 049 (+5) шт.;

артиллерийских систем — 47 003 (+41) шт.;

РСЗО — 1 976 (+3) шт.;

средств ПВО — 1 522 (+1) шт.;

самолетов — 439 (+0) шт.;

вертолетов — 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов — 2 071 (+8) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 434 140 (+1 362) шт.;

крылатых ракет — 4 950 (+0) шт.;

кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 127 621 (+440) шт.;

специальной техники – 4 480 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 618-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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