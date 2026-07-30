Карта боевых действий на 30 июля 2026 года — ситуация на фронте
За последние сутки зафиксировано 227 боевых столкновений.
Вчера противник нанёс один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 83 авиаудара, сбросив 269 управляемых авиабомб.
Кроме того, он задействовал 10 600 дронов-камикадзе и осуществил 3 240 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 — из реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2026 года
Ситуация в Украине на 30 июля 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки произошло семь боевых столкновений с противником, агрессор 77 раз обстрелял позиции наших войск и населенные пункты, в том числе два раза из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Козача Лопань, Петро-Ивановка, Избицкое, Анискино, Ивашкино, Симиновка и в районе Вовчанска.
На Купянском направлении произошло шесть атак врага в сторону Богуславки, Купянска, Петропавловки и в районе Западного.
На Лиманском направлении противник 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Дробишевого, Озерного, Ставок, Лимана и в районе Новоселовки и Новомихайловки.
На Славянском направлении противник 19 раз штурмовал в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Ризниковка, а также в сторону Рай-Александровки и Пискуновки.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в направлении Малиновки и в районе Приволья.
На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка и в сторону Долгой Балки, Степановки, Торецкого, Вольного, Нового Шахового.
На Покровском направлении наши защитники отразили 34 штурмовых атаки агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новый Донбасс, Сергеевка.
На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону Александрограда и в районе Солодкого.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 11 атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Староукраинка, Цвитково, Луговское и Чаривное.
На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону Приморского.
На Приднепровском направлении за последние сутки враг не проводил наступательных действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 30 июля
- личного состава – около 1 444 810 (+1 360) человек;
- танков – 12 230 (+3) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 049 (+5) шт.;
- артиллерийских систем — 47 003 (+41) шт.;
- РСЗО — 1 976 (+3) шт.;
- средств ПВО — 1 522 (+1) шт.;
- самолетов — 439 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 071 (+8) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 434 140 (+1 362) шт.;
- крылатых ракет — 4 950 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 127 621 (+440) шт.;
- специальной техники – 4 480 (+2) шт.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 618-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.