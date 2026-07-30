Протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаційні удари, скинувши 269 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 10 600 дронів-камікадзе та здійснив 3 240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 37 — із реактивних систем залпового вогню.

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Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Ситуація в Україні на 30 липня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень із противником, агресор здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Петро-Іванівка, Ізбицьке, Анискине, Івашкине, Симинівка та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак ворога в бік Богуславки, Куп’янська, Петропавлівки та в районі Западного.

На Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Дробишевого, Озерного, Ставок, Лиману та в районі Новоселівки й Новомихайлівки.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки в напрямку Малинівки та в районі Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка та в бік Довгої Балки, Степанівки, Торецького, Вільного, Нового Шахового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новий Донбас, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Олександрограда та в районі Солодкого.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 11 атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Староукраїнка, Цвіткове, Лугівське й Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 30 липня

  • особового складу – близько 1 444 810 (+1 360) осіб;
  • танків – 12 230 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 25 049 (+5) од;
  • артилерійських систем – 47 003 (+41) од;
  • РСЗВ – 1 976 (+3) од;
  • засобів ППО – 1 522 (+1) од;
  • літаків – 439 (+0) од;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 071 (+8) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 434 140 (+1 362) од;
  • крилатих ракет – 4 950 (+0) од;
  • кораблів/катерів – 34 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 127 621 (+440) од;
  • спеціальної техніки – 4 480 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 618-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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