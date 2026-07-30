Протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаційні удари, скинувши 269 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 10 600 дронів-камікадзе та здійснив 3 240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 37 — із реактивних систем залпового вогню.

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Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026

Ситуація в Україні на 30 липня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень із противником, агресор здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Петро-Іванівка, Ізбицьке, Анискине, Івашкине, Симинівка та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак ворога в бік Богуславки, Куп’янська, Петропавлівки та в районі Западного.

На Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Дробишевого, Озерного, Ставок, Лиману та в районі Новоселівки й Новомихайлівки.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки в напрямку Малинівки та в районі Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка та в бік Довгої Балки, Степанівки, Торецького, Вільного, Нового Шахового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новий Донбас, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Олександрограда та в районі Солодкого.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 11 атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Староукраїнка, Цвіткове, Лугівське й Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 30 липня

особового складу – близько 1 444 810 (+1 360) осіб;

танків – 12 230 (+3) од;

бойових броньованих машин – 25 049 (+5) од;

артилерійських систем – 47 003 (+41) од;

РСЗВ – 1 976 (+3) од;

засобів ППО – 1 522 (+1) од;

літаків – 439 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 071 (+8) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 434 140 (+1 362) од;

крилатих ракет – 4 950 (+0) од;

кораблів/катерів – 34 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 127 621 (+440) од;

спеціальної техніки – 4 480 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 618-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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