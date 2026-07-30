Финансовый мониторинг давно стал обычной частью работы банков и других финансовых учреждений. Именно через него клиентов могут попросить подтвердить происхождение средств, предоставить дополнительные документы или объяснить цель отдельной операции.

Такие проверки проводятся не для контроля за каждым переводом, а для того, чтобы не допустить использования финансовой системы для отмывания средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения.

Факты ICTV узнавали, что такое финансовый мониторинг, кто его осуществляет, что предусматривает закон о финансовом мониторинге и по каким критериям банки оценивают финансовые операции клиентов.

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Что такое финансовый мониторинг

По определению Национального банка Украины, финансовый мониторинг — это система мер, направленных на выявление незаконно полученных доходов, а также предотвращения финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Национальный банк является одним из государственных органов финансового мониторинга. Он устанавливает для банков и небанковских финансовых учреждений требования по противодействию отмыванию незаконных доходов и контролирует, как они выполняются.

При осуществлении финансового мониторинга банки и другие финансовые учреждения проверяют своих клиентов и анализируют их операции. Если возникают обоснованные подозрения по поводу определенной операции, они сообщают об этом Государственную службу финансового мониторинга Украины и правоохранительные органы.

Кроме того, Национальный банк осуществляет свою деятельность в соответствии с международными стандартами FATF в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Закон о финансовом мониторинге: что предусматривает

Основным документом, регулирующим эту сферу, является закон Украины №361-IX О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Закон вступил в силу 28 апреля 2020 года в рамках постепенного приведения украинского законодательства в соответствие с нормами Европейского Союза.

Документ связал украинские правила с положениями четвертой директивы ЕС, соответствующего регламента ЕС и международными стандартами FATF.

Согласно статье 1 закона №361-IX, финансовый мониторинг предусматривает комплекс мер по предотвращению и противодействию легализации незаконных доходов. В эту систему входят как государственный, так и первичный финансовый мониторинг.

Закон также определяет, что считается отмыванием денежных средств. И речь идет не только о проведении финансовых операций с доходами, полученными преступным путем, но и о любых действиях, скрывающих происхождение денег, их местонахождения.

Финансовый мониторинг является одним из основных инструментов государства для выявления незаконных средств, борьбы с теневой экономикой и обеспечения прозрачности финансовой системы.

Кто осуществляет финансовый мониторинг

Система финансового мониторинга работает на двух уровнях — первичном и государственном.

Первичный финансовый мониторинг осуществляют банки, страховые компании, ломбарды, другие финансовые учреждения, операторы платежных систем и другие субъекты, производящие финансовые операции.

К специально определенным субъектам первичного финансового мониторинга также относятся аудиторы, бухгалтеры, нотариусы, адвокаты, юридические компании и другие специалисты.

Государственный финансовый мониторинг осуществляют Национальный банк Украины, Государственная служба финансового мониторинга Украины, Министерство юстиции, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Министерство цифровой трансформации.

Система построена таким образом, чтобы различные органы и учреждения могли оперативно реагировать на финансовые операции, свидетельствующие о нарушении законодательства.

По каким критериям банки проверяют клиентов

При финансовом мониторинге банки применяют риск-ориентированный подход. Это означает, что уровень проверки зависит не только от конкретной операции, но и рисков, которые могут быть связаны с клиентом.

При оценке учитывают разные факторы, в частности:

личность клиента;

страну его регистрации или государство, через которое осуществляется перевод активов;

вид товаров или услуг;

способ получения или предоставления финансовых услуг

Такой подход должен соответствовать характеру и масштабам деятельности конкретного финансового учреждения.

Критерии риска определены Положением об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденным постановлением №65.

Какие операции могут вызвать дополнительную проверку

Особое внимание банки могут уделять новым юридическим лицам, компаниям, работающим в сфере азартных игр, инкассации, сделок с недвижимостью, драгоценными металлами или инвестиционными услугами.

Усиленный финансовый мониторинг также может применяться к клиентам, деятельность которых входит в сферы с повышенным коррупционным риском. В частности это касается производства или торговли фармацевтической продукцией, наркотическими веществами, оружием, боеприпасами, военной техникой, а также деятельности, связанной с государственными закупками.

Кроме этого, при оценке рисков учитываются географические критерии, например операции со странами или территориями, которые считаются оффшорными, особенности финансовой услуги и способ ее предоставления.

Если банк сочтет финансовую операцию подозрительной, а клиент не сможет подтвердить законное происхождение средств, это может привести к блокированию счетов или прекращению сотрудничества с финансовым учреждением.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства

Ответственность предусмотрена не только клиентам, но и субъектам первичного финансового мониторинга.

Согласно статье 32 закона №361-IX за ненадлежащее исполнение требований законодательства в сфере финансового мониторинга могут применяться штрафы от 10 000 до 100 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. В денежном эквиваленте это составляет от 170 тыс. до 1,7 млн грн.

При этом закон допускает применение нескольких штрафов одновременно, если во время проверки будут установлены несколько различных нарушений.

Финмониторинг во время военного положения: действует ли закон

Несмотря на действие военного положения, закон о финансовом мониторинге продолжает действовать. Банки и другие субъекты финансового мониторинга и дальше выполняют требования законодательства по проверке клиентов и анализу финансовых операций.

Поэтому финансовый мониторинг переводов денежных средств остается обязательной составляющей работы финансовой системы Украины.

Финмониторинг: от какой суммы он применяется

Мы расспросили о финмониторинге 2026, от какой суммы начинается у вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

В комментарии для Фактов ICTV банкир рассказал, что с 2025 года система финансового мониторинга в Украине работает по усиленным правилам.

Особое внимание банки уделяют карточным переводам между физическими лицами (P2P), а также борьбе с так называемыми “дропами” — людьми, которые передают свои банковские карты или счета третьим лицам для проведения сомнительных финансовых операций.

По словам банкира, сегодня банки оценивают не только сумму перевода. Еще важнее стали риск-ориентированный подход и анализ денежного поведения клиента. При проверке учитываются регулярность поступлений и переводов, источники средств, количество контрагентов, а также то, соответствуют ли операции обычному финансовому профилю человека.

Финмониторинг: суммы и лимиты

Одним из механизмов такого контроля стали лимиты на исходные карточные переводы. Сергей Мамедов отмечает, что в соответствии с межбанковским меморандумом большинство банков установили месячные ограничения на такие операции в пределах от 50 тыс. до 100 тыс. грн.

По его словам, эти правила практически не влияют на подавляющее большинство украинцев, ведь они не затрагивают более 95% держателей платежных карт.

— Порог обязательного финансового мониторинга остается неизменным — 400 тыс. грн. Если финансовая операция равна этой сумме или превышает ее, банк обязан провести углубленную проверку и, при необходимости, установить происхождение средств, если оно не очевидно или не соответствует финансовому профилю клиента, — предупредил эксперт.

Однако даже меньшие по сумме переводы могут привлечь внимание банка, если они имеют признаки рисковой деятельности. Например, это может быть резкое увеличение количества сделок, многочисленные небольшие поступления от разных лиц или регулярные переводы без понятного экономического содержания.

Как подчеркивает Сергей Мамедов, банки, прежде всего, анализируют именно подозрительные операции, тогда как обычные бытовые платежи не являются объектом такого контроля.

Если же при проверке подтверждается высокий уровень риска или выявляются нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга, банк вправе временно ограничить проведение операций, заблокировать счет или прекратить деловые отношения с клиентом.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Сергей Мамедов рекомендует пользоваться банковскими счетами в соответствии с их назначением, правильно заполнять назначение платежей, не участвовать в сомнительных финансовых схемах и, при необходимости, быть готовым подтвердить законное происхождение средств.

По словам банкира, хотя финансовый мониторинг нередко вызывает беспокойство среди граждан, на практике его механизмы применяются только к ограниченному кругу операций. Поэтому большинство клиентов банков фактически не испытывают никаких неудобств от ужесточения требований финансового контроля.

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