Від початку минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень.

Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 74 ракети, здійснив 50 авіаційних ударів із застосуванням 181 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5 566 дронів-камікадзе та здійснив 2 268 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 619-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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