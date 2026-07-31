Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 31 липня 2026 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень.
Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 74 ракети, здійснив 50 авіаційних ударів із застосуванням 181 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5 566 дронів-камікадзе та здійснив 2 268 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 619-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.