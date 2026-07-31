Ракеты для Patriot – основной приоритет: Зеленский провел телефонный разговор с Венсом
- Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом после недавнего визита в Вашингтон.
- Стороны обсудили итоги встречи Зеленского с Дональдом Трампом и усиление украинской противовоздушной обороны.
- Президент подчеркнул, что перехватчики для Patriot остаются главным приоритетом из-за постоянных российских атак по Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Разговор Зеленского и Джей Ди Вэнса: о чем говорили
Стороны обсудили итоги недавней встречи Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, которую глава государства назвал положительной и продуктивной.
Как сообщил глава нашего государства в Telegram, отдельное внимание было уделено усилению украинской противовоздушной обороны на фоне постоянных российских атак.
По словам Зеленского, главным приоритетом остаются ракеты-перехватчики для систем Patriot, способные противодействовать баллистическим целям.
– Российские воздушные удары по нашей стране не прекращаются, и ПВО – а именно перехватчики для Patriot против баллистики – остается основным приоритетом, – сообщил он.
Также президент Украины и вице-президент США обсудили влияние российской войны на мировые рынки.
По результатам разговора стороны договорились продолжить контакты на уровне команд и проработать поднятые вопросы. Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку Украины и украинцев.
Напомним, 28 июля Зеленский прибыл в США на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Стороны обсудили лицензии на производство перехватчиков систем Patriot и активизацию дипломатического процесса с Россией.
Фото: Владимир Зеленский/Telegram