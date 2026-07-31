Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Разговор Зеленского и Джей Ди Вэнса: о чем говорили

Стороны обсудили итоги недавней встречи Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, которую глава государства назвал положительной и продуктивной.

Как сообщил глава нашего государства в Telegram, отдельное внимание было уделено усилению украинской противовоздушной обороны на фоне постоянных российских атак.

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По словам Зеленского, главным приоритетом остаются ракеты-перехватчики для систем Patriot, способные противодействовать баллистическим целям.

– Российские воздушные удары по нашей стране не прекращаются, и ПВО – а именно перехватчики для Patriot против баллистики – остается основным приоритетом, – сообщил он.

Также президент Украины и вице-президент США обсудили влияние российской войны на мировые рынки.

По результатам разговора стороны договорились продолжить контакты на уровне команд и проработать поднятые вопросы. Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку Украины и украинцев.

Напомним, 28 июля Зеленский прибыл в США на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Стороны обсудили лицензии на производство перехватчиков систем Patriot и активизацию дипломатического процесса с Россией.

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

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