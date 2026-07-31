Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Розмова Зеленського та Джей Ді Венса: про що говорили

Сторони обговорили підсумки нещодавньої зустрічі Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні, яку глава держави назвав позитивною та продуктивною.

Як повідомив голова нашої держави у Telegram, окрему увагу приділили посиленню української протиповітряної оборони на тлі безперервних російських атак.

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За словами Зеленського, головним пріоритетом залишаються ракети-перехоплювачі для систем Patriot, здатні протидіяти балістичним цілям.

– Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО – а саме перехоплювачі для Patriot проти балістики – залишається основним пріоритетом, – повідомив він.

Також президент України та віцепрезидент США обговорили вплив російської війни на світові ринки.

За результатами розмови сторони домовилися продовжити контакти на рівні команд та опрацювати порушені питання. Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку України та українців.

Нагадаємо, що 28 липня Зеленський прибув до США на переговори з американським президентом Дональдом Трампом. Сторони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot та активізацію дипломатичного процесу з Росією.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

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